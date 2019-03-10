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[10 de marzo de 2019] Aplicación Tierra Plana Sol, Luna y Reloj Zodiac.- ESPAÑOL [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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Una herramienta imprescindible para explicar la tierra plana a tus amigos. Por favor reflejar y compartir.
Muestra cómo funcionan las estaciones.
Cómo se mueven el sol y la luna a través del zodiaco.
Día y noche.
Trabaja tiempo amplio.
Videos destacados para ayudar a las personas a aprender sobre nuestro mundo.
Cuenta atrás del temporizador para su próximo gran evento.
* AHORA DISPONIBLE * en Google Play y Apple.
*enlace de iPhone:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Enlace de Android:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
La aplicación está disponible en muchos idiomas: inglés, español, francés, ruso, italiano, noruego y más por venir.
Vivimos en un mundo de mentiras impuestas por los niveles superiores de los
controladores mundiales. Es más fácil mentirle a alguien que convencerlo de que le han
mentido, especialmente cuando, sin saberlo, es adicto al miedo. Si el FUNDAMENTO de su
creencia mundial es que está en un cohete de pera con forma de globo de agua que gira a
través de un vacío espacial infinito, entonces no sabrá QUIÉN es, DÓNDE está y QUÉ es
realmente. Estarás perdido y te sentirás insignificante sin SABER que estás en el
centro de la creación y no en una mota de polvo en un universo en constante expansión.
Con esa creencia puedes convencerte de cualquier cosa. Para despertar DEBES comenzar
con la base de tu mundo y desde allí puedes ver más allá de la curva imaginaria.
La aplicación FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK es la mejor herramienta para
descubrir la tierra plana y presentársela a amigos y familiares. Muestra visualmente
cómo el cielo es un reloj perfecto y te ofrece el último contenido de tierra plana
censurado por Google.
La página de preguntas frecuentes responderá a todas sus preguntas sobre cómo y por qué
se oculta la tierra plana. Tienes una razón por la que piensas que Flat Earth es
imposible, tenemos una respuesta en la que aún no has pensado.
Acepta el desafío del reloj FE. Mire el video destacado todos los días durante 2
semanas y vea qué sucede.
Simplemente busque "Flat Earth Clock" de Blue Water Bay en Google Play o en la App
Store de Apple. Serán los mejores $ 2.99USD que hayas invertido. Evite las aplicaciones
de imitación en Google Play, son GRATIS y NO valen la pena el precio. ¡Descárgalo y
compruébalo hoy!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Ambos: https://qrco.de/bbizVA
Apoya este canal y la conciencia de FLAT EARTH:
https://www.patreon.com/DITRH
Para donaciones únicas: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
CONSULTAS DE LOS MEDIOS: [email protected]
Si eres presentador de un programa y crees que Flat Earth es estúpido e imposible,
hagamos una sesión de preguntas y respuestas en tu canal.
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través de un vacío espacial infinito, entonces no sabrá QUIÉN es, DÓNDE está y QUÉ es
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