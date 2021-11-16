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Lynn Channel Nov 16 2021
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90 views • November 17, 2021
Lynn Channel Nov 16 2021
🇵🇭 Kauna-unahang Filipino WHl$TL€-BL0W€R na isang content moderator, na nag-worked sa isang pinakamalaking $0ClAL M€DlA C0MPAN¥ kung saan trabaho nila ang mag-alis, magbura ng mga mga P0$T$ na nagki-question at nagsasabing hindi effective ang bakulam, mga nagsasabing $AF€ at €FF€CTlV€ na gamot sa C0\/1D ang l\/€RM€CTlN at H¥DR0X¥CHL0R0QUlN€ at nag-aalis ng mga P0$T$ ng mga namatay at na damaged ng bakulam...
🇸🇬 80% ng populasyon ng Singapore ay nabakulam pero nagtaasan ang C0\/lD CA$€$ at D€ATH$!!!
⚰️ Alamin ang numero ng mga natigok sa bakulam sa England. Magugulat kayo!!!
🗳 Sara Duterte nag withdraw sa pagtakbo ng pagka Mayor sa Davao at nag filed ng C0C sa pagka Vice President. Si Bong Go nag-withdraw ng pagka Vice Pres. at tatakbo pagka Presidente. Si Bato nag withdraw pagka President at si Digong kakandidato pagka Senador! Nagkakagulo at walang gustong bumitiw sa posisyon!!!
👪 Pls. share if you care, maraming salamat po. 🙏😘♥️
🇵🇭 Kauna-unahang Filipino WHl$TL€-BL0W€R na isang content moderator, na nag-worked sa isang pinakamalaking $0ClAL M€DlA C0MPAN¥ kung saan trabaho nila ang mag-alis, magbura ng mga mga P0$T$ na nagki-question at nagsasabing hindi effective ang bakulam, mga nagsasabing $AF€ at €FF€CTlV€ na gamot sa C0\/1D ang l\/€RM€CTlN at H¥DR0X¥CHL0R0QUlN€ at nag-aalis ng mga P0$T$ ng mga namatay at na damaged ng bakulam...
🇸🇬 80% ng populasyon ng Singapore ay nabakulam pero nagtaasan ang C0\/lD CA$€$ at D€ATH$!!!
⚰️ Alamin ang numero ng mga natigok sa bakulam sa England. Magugulat kayo!!!
🗳 Sara Duterte nag withdraw sa pagtakbo ng pagka Mayor sa Davao at nag filed ng C0C sa pagka Vice President. Si Bong Go nag-withdraw ng pagka Vice Pres. at tatakbo pagka Presidente. Si Bato nag withdraw pagka President at si Digong kakandidato pagka Senador! Nagkakagulo at walang gustong bumitiw sa posisyon!!!
👪 Pls. share if you care, maraming salamat po. 🙏😘♥️
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