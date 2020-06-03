Efekt Ebnera Michael Start

Przygotowane tacki wyłożone kilkoma warstwami papieru toaletowego z nasionami.

Eksperyment rozpoczęty.

Wysokie napięcie 7kV włączone do pracy ciągłej 24 godzinę na dobę na czas potzrebny do wykiełkowania nasion. Ile dni to potrwa zależy od szybkości kiełkowania nasion - pewnie różne nasiona w różnym tempie.