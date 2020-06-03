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Efekt Ebnera Michael Start
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29 views • June 03, 2020
Przygotowane tacki wyłożone kilkoma warstwami papieru toaletowego z nasionami.
Eksperyment rozpoczęty.
Wysokie napięcie 7kV włączone do pracy ciągłej 24 godzinę na dobę na czas potzrebny do wykiełkowania nasion. Ile dni to potrwa zależy od szybkości kiełkowania nasion - pewnie różne nasiona w różnym tempie.
Eksperyment rozpoczęty.
Wysokie napięcie 7kV włączone do pracy ciągłej 24 godzinę na dobę na czas potzrebny do wykiełkowania nasion. Ile dni to potrwa zależy od szybkości kiełkowania nasion - pewnie różne nasiona w różnym tempie.
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