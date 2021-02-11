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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΨΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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670 views • February 11, 2021
Από τη μια είχαμε τον “Ίκαρο” που παριστάνει τον πρωθυπουργό και τα περνάει όπως ένας καλός δικτάτορας από κάθε άποψη που μπορεί κανείς να φανταστεί, από την άλλη είχαμε τον “πανδοχέα της Ελλάδος” γιατί δεν ξέρω περι τι άλλου μπορεί να πρόκειται ένας τύπος που παριστάνει τον υπουργό λαθρομετανάστευσης και αποφασίζει και διατάσει να εγκαταστήσει τη Σάρα και τη Μάρα σε κάθε Ελληνικό τόπο.

Ξέρεις, του αφεντικού (όχι του κουλι φυσικά) του αρέσει η σύγχυση, του αρέσει πρώτα να σε τσαντίζει υπερβολικά με την αδικία και μετά να γίνεται σκληρότερο. Ή και με την ανάποδη σειρά. Αφού ενδιάμεσα θα πετάξει και μια ελπίδα που όταν περάσει ο καιρός της αναμονής θα έχει επέλθει ένας νέος λόγος να την καταρρίψει και θα μας έχει βάλει ήδη στην επόμενη ελπίδα. Έτσι για να κάνει χάζι. Αυτό φυσικά μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο για όσο οι άνθρωποι θα συναινούν σε αυτά τα νοητικά τερτίπια του.

Το ίδιο θα συμβεί και με τους εμβολιασθέντες, φαίνεται πως δεν αναμένεται ποτέ κανένα εμβόλιο να είναι αρκετό, ώσπου οι συνεχόμενοι εμβολιασμοί και οι παρενέργειες να γίνουν συνήθεια. Κι αυτό λαμβάνοντας υπ’όψην φυσικά πως το μεγάλο πνεύμα του Μπιλ “προφήτεψε” (και ξέρουμε πολύ καλά τι εννοούν όταν λένε ότι προφητεύουν ενώ ξέρεις και γιατί πρέπει να το δηλώσουν) τις νεες κρίσεις που θα αφορούν την βιοτρομοκρατία με φονικούς τεχνητούς ιούς και (τι άλλο) την κλιματική αλλαγή. Σα να μου φαίνεται πως το κέρινα φτερά τους πλησιάζουν επικίνδυνα τον ήλιο μας.


Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ


Όλα οι σύνδεσμοι της εκπομπής δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/o-ilios-ekapse-ta-ftera-tou-ikarou

Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/

Greek PM criticised for lunch that breached Covid restrictions https://www.theguardian.com/world/2021/feb/07/greek-prime-minister-criticised-for-lunch-with-up-to-40-people

Εσύ κάτσε στο παγκάκι της γειτονιάς σου με το καφεδάκι σου, με τον φίλο σου, και πλήρωσε το πρόστιμο το τρακοσάρι! ...ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΣΟΥ @ΑΛΆΚΑ ΜΟΥ.. ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ... ΜΕ ΜΑΖΕΔΕΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΆΛΛΑ 30 ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΚΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 30 ΜΠΑΤΣΑΚΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΣΙΛΙΕΣ!! https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/02/30-30.html

"Ουστ! Φύγετε" Αποδοκιμασίες και Γιούχα σε Κυριάκο Μητσοτάκη σε Ικαρία Φούρνοι Αγιος Κηρυκος Θύμαινα https://youtu.be/sSXlLes64HY

Μπακογιάννη για Ικαρία: Οι υπεύθυνοι της επίσκεψης δεν προστάτεψαν τον πρωθυπουργό https://www.protothema.gr/politics/article/1092976/bakogianni-gia-ikaria-oi-upeuthunoi-tis-episkepsis-den-prostatepsan-ton-prothupourgo/

Ο Κ.Μητσοτάκης γυρίζει την Ευρώπη και «προμοτάρει» το διαβατήριο εμβολιασμού - Δημιουργία κόσμου δύο ταχυτήτων https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/961561_o-kmitsotakis-gyrizei-tin-eyropi-kai-promotarei-diavatirio

Ξεσηκωμός των Ελλήνων του Εβρου κόντρα στα προδοτικά σχέδια της κυβέρνησης. Προκλητικός ο ξεπουλημένος Μηταράκης... (βίντεο) https://koukfamily.blogspot.com/2021/02/blog-post_360.html

έψαχνε τρόπο να φύγει από την Ορεστιάδα ο Μηταράκης https://youtu.be/4T5dgGRv4JA

Η Σοφία είναι νοσηλεύτρια επιτήρησης Λοιμώξεων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός.
Μιλάει μέσα από την καρδιά της, «με λογισμό & μ’ όνειρο». https://twitter.com/Vkikilias/status/1352907512283090944

Κορωνοϊός - Σαρηγιάννης: Γύρω στο Πάσχα η κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας
https://www.protothema.gr/greece/article/1092598/koronoios-sarigiannis-guro-sto-pasha-i-korufosi-tou-tritou-kumatos-tis-pandimias

Iceland opens up after success of Covid testing regime https://www.ft.com/content/015ee2be-5603-4aa5-8700-39ad397e37d9

Μαύρες προβλέψεις για τον εφιάλτη της πανδημίας. Με τους ρυθμούς των εμβολιασμών παγκοσμίως, η κανονικότητα θα επιστρέψει σε 7 χρόνια https://economico.gr/mavres-provlepseis-gia-ton-efialti-tis-pandimias-me-tous-rythmous-ton-emvoliasmon-pagkosmios-i-kanonikotita-tha-epistrepsei-se-7-chronia

Just another empty hospital in Ireland… (Kerry) https://gemmaodoherty.com/investigations/just-another-empty-hospital-in-ireland-kerry/

Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού http://www.astynomia.gr/images/stories/Attachment14238_KOD_FEK_238A_031204.pdf

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας https://www.hcs.gr/UsersFiles/Documents/nomothesia/iatrikideontologia.pdf

Μουσική στην Αρχή :

Song: RageSound - Vortex (No Copyright Music)
Music provided by Tunetank.
Free Download: https://bit.ly/3gfUxkP
Video Link: https://youtu.be/7XsjoMXiQQs
Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus
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