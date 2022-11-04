eMisjaTV: Porozumienie Ponad Polakami (Piotr Korczarowski / dr Lucyna Kulińska)

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Nigdy w historii relacje ukraińsko-izraelskie nie były tak bliskie jak dziś. Mimo fasady dobrych stosunków Izraela z Rosją, wymiana technologiczna i informacyjna między Kijowem a Jerozolimą kwitnie w wielu obszarach. W tym roku po raz piąty odbędzie się np. izraelsko-ukraiński szczyt innowacji, na który zjeżdżają partnerzy biznesowi z obu państw. Ze względu na toczącą się na wschodzie Ukrainy wojnę, szczyt organizowany jest w Warszawie, jednak strona polska będzie jedynie obserwatorem. Najwyraźniej na tym etapie mamy się jedynie przyglądać przekształceniom Ukrainy w nowoczesne państwo, bo ważniejsze od tego jakie ono będzie, jest to, czyje będzie? A tego akurat nie trudno się domyślić patrząc na strukturę etniczną całej ukraińskiej klasy politycznej, z prezydentem Zelenskim na czele oraz większością tamtejszych oligarchów.
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) - eMisjaTV https://www.youtube.com/c/eMisjaTv
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