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-------------- Desintoxicación ----------------
Expanding-the-Kingdom
Expanding-the-Kingdom
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20 views • November 23, 2021
Elaces------- formas de Desintoxicación ----------------
PROTOCOLO LA QUINTA COLUMNA
---mas información esta aquí  https://www-holistichealthonline-info.translate.goog/protocols-covid-19-vaccine/?_x_tr_sl=auto&;_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui

Cómo eliminar el óxido de grafeno de su cuerpo después del pinchazo Covid
https://www-holistichealthonline-info.translate.goog/remove-graphene-oxide-vaccine/?_x_tr_sl=auto&;_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui

PROTOCOLO – Pedro Chavez
Mirar este video-
https://www.brighteon.com/7d0cbea5-af03-436d-ba87-72413c98fb9f

otras formas de détox----------
En una tina, 1-2 tazas de sodio biocarbanato, 1 taza de acido borico, 1-2 tazas de sales de Epson, I taza de arcilla de bentonita y, llenar tina con agua caliente media y remojar durante 20 minutos. Haz esto 3 veces por semana.
Otro es ½ galón de vinagre de sidra de manzana en agua caliente en una tina
Otro-1 taza de marca de lejía Clorox en una tina de agua caliente
Para todos estos tipos de remojo en una tina, trate de encontrar a alguien que tenga una o comprar una piscina para bebés también funcionará, puede comprar una hoja grande de plástico y usar ladrillos y madera para formar una tina, usar el plástico para alinearla o cubrirla para retener el agua
Enemas de café son muy útiles
Tratamiento de dióxido de cloro, muy recomendado
El tratamiento, muy importante
Por favor, pruebe cada uno, ya que todos ayudan en diferentes áreas para desintoxicarse de todo

Mucha información en esta página web
https://everydayconcerned.net/2016/04/03/how-to-detoxget-rid-of-the-nanotechnology-from-chem-trails-in-your-body/
Mi Desintoxicación Rápida-Consejos para la desintoxicación en mms-seminar
https://mms-seminar.com/en/my-rapid-detox/
Estas medidas ayudan a impulsar la desintoxicación y prevenir trombosis peligrosas. Impulsar y apoyar el sistema de desintoxicación ahora.

RECETA: TÉ DE ÁCIDO SHIKIMICO (SHIKIMATE) CON AGUJAS DE PINO
https://www-holistichealthonline-info.translate.goog/pine-needle-tea-shikimate-antidote-spike-protein/?_x_tr_sl=auto&;_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui
Keywords
vacunacovid
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