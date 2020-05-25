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Peegelpilt. "UUS NORMAALSUS" või Inimlik vabadus?
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5 views • May 25, 2020
Kui Teie ei ole veel tuttavad sellega, mida üleilmsed korporatiivsed uudisteketrajad kõikjal esitletava "UUE NORMAALSUSE" all mõistavad, siis soovitan sellega kiiremas korras tutvust teha, mõistmaks, et Meie seniseid Inimõigusi ning vabadusi soovitakse massiliselt piirama hakata ning suruda Meile kaela sellist raamistatud elu, mida mida isehakanud klann, kes endid riikideks nimetatavaid AS-e juhivad, Meie täielikuks kontrollimiseks ning suunamiseks vajalikuks peavad...
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