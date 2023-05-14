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Список вопросов.00:00 — Вступление.
00:33 — МиРАздание — это волновой Мир?
01:51 — Зачем человеку обязательно нужен сон?
04:56 — Когда за дело во всех странах возьмутся военные — начнётся самое фатальное время?
06:53 — Вопрос об эгоизме.
08:10 — Матерь Мира! В Твоём БАЖЕНственном Слове Сказано, что те, кто не осознают Твоего Явление сейчас, после Твоего Возвращения с Земли в Свой Мир Высшего Духа, «уже не смогут дотянуться». Почему это так?
09:01 — Вопрос о последствиях попыток умаления Святого Духа.
10:49 — Вопрос о клевете на Матерь Мира.
11:30 — Когда человек сможет вмещать Твой Абсолютный Свет и знать Кто Ты? К чему необходимо стремиться желающим осознать Твоё Явление?
12:49 — Как преодолеть свой эгоизм?
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Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 75.
Читает Автор. https://youtu.be/umCAgtpilME
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-75
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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