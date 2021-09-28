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RENEGADO - A HISTÓRIA DE VIDA DE DAVID ICKE - 2019
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35 views • September 28, 2021
O primeiro documentário autorizado que explora a vida do famoso pesquisador, escritor e palestrante David Icke, o `` homem louco '' que se provou certo repetidas vezes: David Icke alerta há quase 30 anos sobre um estado orwelliano global vindouro, no qual poucos escravizariam. Ele afirmou que a realidade "física" é uma ilusão e o que pensamos ser o "mundo" é uma simulação holográfica ou `` Matrix '' criada por uma força não humana para prender a percepção humana em servidão contínua.
Eles o chamavam de `` louco '', `` louco '', `` lunático '' e ele foi submetido a décadas de ridículo, demissão e abuso. Ah, mas como as coisas mudam. Hoje, seus livros são lidos em todo o mundo e seus eventos de palestras são assistidos por milhares em todos os continentes. Por quê? Porque o que ele tem sido tão ridicularizado por dizer agora está acontecendo nos eventos mundiais e até os principais cientistas estão concluindo que a realidade é realmente uma simulação.
Eles o chamavam de `` louco '', `` louco '', `` lunático '' e ele foi submetido a décadas de ridículo, demissão e abuso. Ah, mas como as coisas mudam. Hoje, seus livros são lidos em todo o mundo e seus eventos de palestras são assistidos por milhares em todos os continentes. Por quê? Porque o que ele tem sido tão ridicularizado por dizer agora está acontecendo nos eventos mundiais e até os principais cientistas estão concluindo que a realidade é realmente uma simulação.
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