¿Qué esta pasando con nuestro activismo (de profesionales) anti agendas globalistas?

Fuertes denuncias y acotaciones son realizadas en este mano a mano llevado a cabo por el doctor Gastón Cornu Labat y el consultor Santiago Caviglia.



Con nuestros niños NO se metan !!!

Con nuestros niños NO:

Ni aborto legal ni mortales compuestos transgénicos camuflados como necesarias, efectivas, seguras e inocentes vacunas.

Salvemos a nuestros niños de estas pseudo vacunas experimentales “anti covid” de la muerte.

Exijamos a nuestros activistas de profesionales (médicos, científicos, psicólogos, sociólogos, abogados, políticos, periodistas de investigación, medios independientes de comunicación, etc.) y ciudadanos activistas en general que presionen a nuestras autoridades, funcionarios públicos y gobernantes respecto a la verdadera solución a esta plandemia:

Que de una vez por todas se realicen los estudios y ensayos clínicos de efectivas terapias alternativas/complementarias/ integrativas.



Honorables, sinceros e hipocráticos doctores Brandes, Yahbes (ex miembro del grupo de Epidemiólogos), Borini (co-fundador del grupo Epidemiólogos y ex co-conductor del programa radial “Informémonos… Despertemos”), Bayona (ex miembro de Epidemiólogos y panelista “experto” opinólogo del programa radial “Informémonos… Despertemos”) y Lisdero (ex miembro de Epidemiólogos y co-conductora del programa radial “Informémonos… Despertemos”), ¿por qué se han prestado y sido cómplices en el blindaje/prohibición que ha realizado el grupo de Epidemiólogos Meta Disciplinarios Argentino respecto a la campaña de callar (no reclamar y no exigir) dichos estudios y ensayos clínicos?

No sean cobardes y den la cara: RESPONDAN y ACLAREN.



Doctores Leonardo Bayona, Mario Borini y Matelda Lisdero y señor Pedro Moreno (conductor del programa radial “Informémonos… Despertemos”), está muy bien gritar constantemente respecto a la No eficacia y peligros que representan estas pseudo vacunas “anti covid”. Sin embargo, en el programa radial “Informémonos… Despertemos”, ¿por qué prácticamente nunca han reclamado por tales estudios y ensayos clínicos y principalmente por la tan efectiva solución de dióxido de cloro? Este reclamo jamás debe ser omitido, ¿por qué así lo han hecho?. ¿Por qué prácticamente nunca hablan de la solución a esta plandemia y a estas “vacunas” de la muerte?

No sean cobardes y den la cara: RESPONDAN y ACLAREN.



Dejen de armar cortinas de humo, dejen de ser disidencia controlada.



Respecto a la mayoría de los profesionales activistas:

Cuando en nuestra propia casa, por roñosos, se acumula demasiada mugre al punto de que la situación se hace insoportable, no queda otra alternativa que realizar una limpieza a fondo. Eso implica poner toda la cada patas para arriba generando al caos cotidiano, un circunstancial mayor caos. Por supuesto eso implica agregarle a nuestra vida un mayor e insoportable malestar. Lamentablemente las características de dicho proceso de limpieza a fundo así son; de dicha incomodidad adicional nadie escapa. Siendo esto así entonces, lo que lamentablemente solemos hacer es negar la existente mugre para así pretender esquivar el afrontar tal incómodo proceso de profunda limpieza.

Una vez realizada la misma, debemos comenzar a ver y llamar las cosas por su nombre para así poder, de aquí en más, no volver a caer en tal desgracia y miserable situación de suciedad. Para ello debemos tener el arrojo de llamar roñosos a los que están sucios y por ende generan suciedad, luego deben ser excluidos de la casa o en su defecto realinearlos para que logren limpiarse, dejen de generar mugre e incluso ayuden a limpiar y mantener la casa genuinamente en orden. Solo entonces tiene sentido y coherencia comenzar a estar todos unidos en armonía haciéndolo con el fin de fortalecernos en pos de alcanzar cualquier noble meta y ganar la lucha que debemos ganar.

Debemos comprender que no se puede pretender limpiar y esclarecer algo si quienes lo realizan están con sus manos sucias. La limpieza externa solo es efectiva cuando primero comenzamos por dentro a realizar la limpieza interna.

No debemos estar unidos en el error, la mediocridad y falsedad, sino en la genuina acertividad, honorabilidad y verdad.



Aclaracion;

Por involuntario error en el video se hizo referencia a la convocatoria efectuada en la provincia de San Juan, Argentina. Dicha convocatoria fue realizada el 23 y 24 de octubre del 2021 en la provincia de San Luis (mo en San Juan).