[VOSTFR] Quand des cours d’édition Wikipédia étaient initiés en Israël pour promouvoir le sionisme

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Dès les premières images, on reconnait Naftali Bennett, Premier ministre alternant d'Israël aujourd’hui. En 2010, il était le chef de file de l’un des deux groupes qui se réunissaient pour mettre en place des cours d’édition Wikipédia ; le but : que le sionisme et Israël soit représentés sur la Toile selon leurs désirs.

Peut-on, à ce compte-là, toujours avoir confiance en l’outil Wikipédia ?

Sources :

Le Guardian en parlait :

https://archive.ph/t6GF2

Source vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=CjuDEPAUV8A







➡Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/





➡GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe





➡Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

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