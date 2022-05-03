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Audio oculto en DDHH: “El mundo es así” – Plandemia: Todo está dado vuelta - Entrevista 1-4-22
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56 views • May 03, 2022
El 1-04-22 la periodista María Eva Díaz entrevista una vez más a Santiago Caviglia, activista anti plandemia especialista en estrategias y conductas humanas.
Para estos poderes supra nacionales, somos una explotable granja humana y por no hacernos responsables de nuestra propia vida y problemas, nos hemos convertido en una manipulable masa boba muy funcional la cual está alimentando a estos poderes.
Somos sus títeres y gallos de riña. Caímos en una trampa pues, hagamos lo que hagamos, ellos hasta ahora llevan toda la ventaja. Pase lo que pase, ellos siempre ganan.
Uno de sus tentáculos son los organismos de Derechos Humanos. Ante esta plandemia, no solo brillan por su ausencia ante todas las irregularidades, incumplimientos y violación a los Derechos Humanos cometidos; ellos mismos son los que facilitan que tales violaciones se cometan.
En este video se incluye un fragmento de un audio oculto realizado al personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Ver video relacionado:
Síntesis en solo 6 minutos: Plandemia, ¿qué está ocurriendo y qué se puede hacer?
(versión subtitulada en inglés)
https://www.brighteon.com/ef5345a1-4ac0-41a6-8571-f0217465ad7f
Para estos poderes supra nacionales, somos una explotable granja humana y por no hacernos responsables de nuestra propia vida y problemas, nos hemos convertido en una manipulable masa boba muy funcional la cual está alimentando a estos poderes.
Somos sus títeres y gallos de riña. Caímos en una trampa pues, hagamos lo que hagamos, ellos hasta ahora llevan toda la ventaja. Pase lo que pase, ellos siempre ganan.
Uno de sus tentáculos son los organismos de Derechos Humanos. Ante esta plandemia, no solo brillan por su ausencia ante todas las irregularidades, incumplimientos y violación a los Derechos Humanos cometidos; ellos mismos son los que facilitan que tales violaciones se cometan.
En este video se incluye un fragmento de un audio oculto realizado al personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
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