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Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Кто ОНА? Мессия Эпохи Водолея, Спасительница Руси, человечества
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217 views • January 31, 2022
Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Кто ОНА? Мессия Эпохи Водолея, Спасительница Руси, человечества.
В Видео фрагмент Фильма 1998 года — https://youtu.be/nSq5KdFpxfY «ИзТарический Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА!». Предсказания:
«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Явление Великой Матери Мира было предопределено и возвещено» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/yavlenie-velikoj-materi-mira-bylo-predopredeleno-i-vozvescheno
«Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» — https://youtu.be/juoSnDQsRrU
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» https://usmalos.com/novosti/2019/03/05/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-8/ ).
Информации есть достаточно. И на все возникающие вопросы существуют ответы. Но при этом есть расчётливая клевета тёмных сил, специально созданные противоречия, неверные истолкования писаний. А результате этого то, чему «научены» большинство современных верующих, — полностью НЕСОВМЕСТИМО с Истиной! Стало очевидно, что так допущено. Чтобы не могущие верить в БАЖЕНственность «в Духе и Истине» (См. Евангелие от Иоанна), не могущие узнавать Пришедшую Матерь Мира по Любви, — чтобы такие безверные и маловерные не прошли подобные преграды. Потому что всё равно не устоят в вере, даже если их убедить и подробно «доказать»! Поэтому, зачем допускать к Истине тех, кто по-неготовности всё равно предадут? Все пусть сами решают. И кто хочет, пусть отписывается от этого канала на Брайтеоне.
Кто лишь как бы воображает «бога», тем Правда не подойдёт.
Смотрите на Сайте в разделе https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/ — «Пророчества о Явлении Матери Мира»
Пророчества разных народов о Явлении Матери Мира, старцы и старицы, Нострадамус, Ванга, Д. Андреев, В. Соловьев, Н.К. Рерих, Древний Египет, Апокрифы, Библия, Фатима, Макс Гендель, Эдгар Кейси, Евангелие Исуса Христа Эпохи Водолея, Послание Солунянам, Иконы, Мегалитические сооружения, Философы и мыслители, СакРАльность Руського Языка.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (387 мб), позже разберётесь! Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
В Видео фрагмент Фильма 1998 года — https://youtu.be/nSq5KdFpxfY «ИзТарический Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА!». Предсказания:
«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Явление Великой Матери Мира было предопределено и возвещено» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/yavlenie-velikoj-materi-mira-bylo-predopredeleno-i-vozvescheno
«Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» — https://youtu.be/juoSnDQsRrU
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8» https://usmalos.com/novosti/2019/03/05/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-8/ ).
Информации есть достаточно. И на все возникающие вопросы существуют ответы. Но при этом есть расчётливая клевета тёмных сил, специально созданные противоречия, неверные истолкования писаний. А результате этого то, чему «научены» большинство современных верующих, — полностью НЕСОВМЕСТИМО с Истиной! Стало очевидно, что так допущено. Чтобы не могущие верить в БАЖЕНственность «в Духе и Истине» (См. Евангелие от Иоанна), не могущие узнавать Пришедшую Матерь Мира по Любви, — чтобы такие безверные и маловерные не прошли подобные преграды. Потому что всё равно не устоят в вере, даже если их убедить и подробно «доказать»! Поэтому, зачем допускать к Истине тех, кто по-неготовности всё равно предадут? Все пусть сами решают. И кто хочет, пусть отписывается от этого канала на Брайтеоне.
Кто лишь как бы воображает «бога», тем Правда не подойдёт.
Смотрите на Сайте в разделе https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/ — «Пророчества о Явлении Матери Мира»
Пророчества разных народов о Явлении Матери Мира, старцы и старицы, Нострадамус, Ванга, Д. Андреев, В. Соловьев, Н.К. Рерих, Древний Египет, Апокрифы, Библия, Фатима, Макс Гендель, Эдгар Кейси, Евангелие Исуса Христа Эпохи Водолея, Послание Солунянам, Иконы, Мегалитические сооружения, Философы и мыслители, СакРАльность Руського Языка.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (387 мб), позже разберётесь! Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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