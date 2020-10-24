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La Guerre de L'hydroxychloroquine ! - Silvano Trotta
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16 views • October 24, 2020
24 octobre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/La-Guerre-de-L'HCQ:3
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Jamais une aussi grande désinformation n'a été menée sur un médicament pris des milliards de fois depuis des décennies. Pourquoi ?
Sources :
http://www.francesoir.fr/politique-france/des-decisions-prise-par-le-conseil-des-ministres-sur-des-bases-dinformations
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/anders-tegnell-sans-masques-la-suede-a-reussi-a-controler-le-coronavirus_2137060.html
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-classement-de-lhydroxychloroquine-sur-la-liste-ii-des-substances-veneneuses
https://reseauinternational.net/dr-pascal-sacre-un-reanimateur-licencie-injustement-en-pleine-crise-covid-droit-de-reponse/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5718030/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://twitter.com/Stalec_
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Jamais une aussi grande désinformation n'a été menée sur un médicament pris des milliards de fois depuis des décennies. Pourquoi ?
Sources :
http://www.francesoir.fr/politique-france/des-decisions-prise-par-le-conseil-des-ministres-sur-des-bases-dinformations
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/anders-tegnell-sans-masques-la-suede-a-reussi-a-controler-le-coronavirus_2137060.html
http://www.francesoir.fr/politique-france/le-classement-de-lhydroxychloroquine-sur-la-liste-ii-des-substances-veneneuses
https://reseauinternational.net/dr-pascal-sacre-un-reanimateur-licencie-injustement-en-pleine-crise-covid-droit-de-reponse/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5718030/
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://twitter.com/Stalec_
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