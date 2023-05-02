¿QUIENES SON LOS VERDADEROS CRISTIANOS? SALVACIÓN DE SAULO(PABLO)

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"CRISTIANO - CRISTIANOS"
Act 26:28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.
1Pe 4:16 Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence; antes glorifique a Dios por ello.
Act 11:26 y hallándole, le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.