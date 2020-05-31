Jesus kommer snart - er du REDE?

Jeg har fått mange syner og profetiske budskap fra Herren, men alvoret som jeg kjente på under fremføringen og fortsatt i skrivende stund opplever, er det sjelden jeg opplever. Tiden nærmer seg med stadig økende hurtighet, og alvoret som ligger over Guds menighet er til å ta og føle på.



Gud er en god Far, og jeg opplever at Han forsøker å advare oss så godt han kan, men jeg opplever at det er med stor sorg Han formidler denne advarselen, fordi Han vet bedre enn noen andre, hvilke enorme konsekvenser det vil ha for de av Hans barn som ikke stopper opp og lytter. Det er alvorlige tider vi lever i, og når alt for alvor begynner å skje, da vil det være av stor betydning hvilken åndelig forberedelse og trening man har i å høre fra Gud, og å søke Hans råd og veiledning fra dag til dag, ja fra time til time.



Prøv gjerne dette budskapet på Guds Ord, men for din egen og dine kjæres skuld - ikke ignorer Herrens omsorgsfulle advarsler og råd når Han taler til deg.



Gud velsigne og bevare deg!