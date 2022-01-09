Unia Europejska vs. Polska - Wszystko Na Sprzedaż (Dobromir Sośnierz)

W tle globalnego szaleństwa dokonuje się smutny proces rozbioru polskiej państwowości i w roku 2022 będzie można w tej historii naznaczyć

kolejne kamienie milowe. Na sam koniec roku gruchnęła wiadomość, że rząd szykuje się do zapłacenia kary za Turów - 50 milionów Euro haraczu dziennie za wydobywanie własnego węgla na terenie własnego państwa.

Przypomnimy sobie również, jak w maju 2021 rząd przepychał upokarzający traktat zadłużeniowy wbrew wymogom Konstytucji i jak posłowie PiS wiwatowali,

ciesząc się z udanej sprzedaży własnego kraju za pieniądze, których nadal nawet nie powąchaliśmy.

Polska jawi się jako kraj będący zapleczem niemieckiej gospodarki, utrzymywanym w stanie podległości za pomocą kroplówki, którą politycy po

prostu marnują.

Coraz trudniej uwierzyć, że kraj nasz może jeszcze wstać z kolan. Kraj który wierzy, że musi być w Unii Europejskiej za wszelką cenę, będzie

musiał bezwarunkowo zaakceptować każde rozkazy przez nią stawiane.

Państwo, które pozwala rozgrywać swoje wewnętrzne porachunki obcymi rękami, jest państwem sezonowym i dni jego są już policzone.



"Naród, który się oburza ma prawo do nadziei, ale biada temu który gnije w milczeniu" - Cyprian Kamil Norwid