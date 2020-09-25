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#foutagedegueule nº4 : l'épisode : "Castex bla-bla"
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11 views • September 25, 2020
"Je ne l'ai pas fait", a reconnu le Premier ministre sur France 2 ce jeudi soir. Deux autres ministres, Eric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa, ont aussi avoué ne pas disposer de StopCovid. Voir ici : https://www.bfmtv.com/tech/stop-covid-jean-castex-et-deux-ministres-admettent-ne-pas-avoir-telecharge-l-application_AN-202009240349.html
Il faut bien noter que c'est un mec qui cause de solidarité et de prévention sanitaire le plus sérieusement du monde. En plus de se foutre de nos gueules, ils nous prennent pour des crétins.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Il faut bien noter que c'est un mec qui cause de solidarité et de prévention sanitaire le plus sérieusement du monde. En plus de se foutre de nos gueules, ils nous prennent pour des crétins.
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