Wat gebeurde er écht op de school in Drachten?



Op 30 augustus 2021 brachten advocaat Arno van Kessel en huisarts Maaike Barends een bezoek aan het ROC/De Friese Poort in Drachten waar een GGD-voorlichting plaats zou vinden voor leerlingen over het injecteren. De Leeuwarder Courant maakte een verslag, zette het online en plaatste de volgende dag een artikel in de krant. Artikelen met verkeerde feiten en zonder hoor- en wederhoor vooraf. Mr. Arno van Kessel vertelt Erica in deze video wat er echt is gebeurd op de school die ochtend en hoe het contact met de journalist van de krant verliep...