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Advocaten dagen criminele staat voor rechter
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30 views • August 05, 2021
Advocaten dagen criminele staat voor rechter
mr. drs. Arno G.W. van Kessel spreekt voor een publiek over de zaken die tegen de staat worden aangespannen. De manier waarop kinderen nu vaccins worden opgedrongen zorgt voor radicaal verzet. De staat wordt nietig verklaard.
We worden aangevallen door een elite die onze volksvertegenwoordiging, media en wetenschap compleet controleren. We zullen moeten vechten voor ons leven en dat van onze kinderen...
CREDITS ,, https://www.bitchute.com/profile/oKoe8trMBiPB/
mr. drs. Arno G.W. van Kessel spreekt voor een publiek over de zaken die tegen de staat worden aangespannen. De manier waarop kinderen nu vaccins worden opgedrongen zorgt voor radicaal verzet. De staat wordt nietig verklaard.
We worden aangevallen door een elite die onze volksvertegenwoordiging, media en wetenschap compleet controleren. We zullen moeten vechten voor ons leven en dat van onze kinderen...
CREDITS ,, https://www.bitchute.com/profile/oKoe8trMBiPB/
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