scabelum.com

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Luis de Miguel entrevistará a Pere Font Ruiz autor del libro "Pandemias, sin miedo a vivir"
"Con la pandemia, el sentido común parece haber dejado de existir.
Es legítimo dudar, y vivimos un momento donde no se aceptan versiones que se desvíen de la oficial. Invito a un recorrido a través de publicaciones en webs oficiales y revistas científicas, que nos permite contraponer lo que se ha dicho y encontrar respuestas a las dudas generadas por las contradicciones publicadas. Todo resumido en un solo libro, para que uno mismo pueda decidir hacia dónde quiere caminar en el futuro." (28 de abril 2023)