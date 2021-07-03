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Nutriólogo Hugo Robin.- Podcast-009, ¡El Maravilloso Fitoplancton marino!
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1 view • July 03, 2021
(Publicado originalmente el 20 de mayo 2020)
En este podcast describo más a fondo el porque el fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, resulta ser el mejor superalimento de todos y especificamente los beneficios de nuestra fórmula marca Despertando Salud.
Puedes encontrarlo directamente en:
https://fitoplanctonmarino.mx/
En este podcast describo más a fondo el porque el fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, resulta ser el mejor superalimento de todos y especificamente los beneficios de nuestra fórmula marca Despertando Salud.
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