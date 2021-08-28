Французские ученые показывают, что в вакцинированной крови есть новые компоненты графена, которых раньше не было! (Июль 2021 г.)

Vera Nika 133 followers Follow 5 Share Add to... Download MP3 Share Report

3701 views • August 28, 2021



Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ



Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации



МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ПоРАзи Своим Светом Тьму!



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!



Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!



«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».



«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»



«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира».

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).



Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

— ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Французские ученые показывают, что в вакцинированной крови есть новые компоненты графена, которых раньше не было! (Июль 2021 г.)Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta МОЛИТВА СВЕТАМатерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Да Будет Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Пошли мне Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Защити меня Своим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!ПоРАзи Своим Светом Тьму!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ возполняюсь Тобой!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ излучаю Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОСТварится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССтруится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ПоРАжает Тьму!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ОтРАжает Тьму!«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира».(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Keywords sciencevaccinationtechnologycontroltrialstranshumanismtotalchippingcoronavirusluciferin

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