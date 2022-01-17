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1821–202:Ὁλοκλήρωση Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης 25 Δεκ. Χριστός Γεννᾶται Ὁ Κόσμος Ἐλευθερώνεται 29-11-21
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2 views • January 17, 2022
29 Νοεμβρίου 2021 10:00 μ.μ.
1821 – 2021: Ὁλοκλήρωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης
25η Δεκεμβρίου: Χριστός Γεννᾶται
25η Δεκεμβρίου 2021: ἡ Ἑλλάδα Ἐλευθερώνεται, Ὁ Κόσμος Ἐλευθερώνεται
25η Δεκεμβρίου 2021: Τό Ἐθνικό Συμβούλιο τῶν Ἑνωμένων Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀναλαμβάνει τήν Εὐθύνη γιά νά ἐπανέλθει ἡ Ἐλευθερία, ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ζωή στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλον τόν Πλανήτη.
1821 – 2021: Ὁλοκλήρωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης
25η Δεκεμβρίου: Χριστός Γεννᾶται
25η Δεκεμβρίου 2021: ἡ Ἑλλάδα Ἐλευθερώνεται, Ὁ Κόσμος Ἐλευθερώνεται
25η Δεκεμβρίου 2021: Τό Ἐθνικό Συμβούλιο τῶν Ἑνωμένων Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀναλαμβάνει τήν Εὐθύνη γιά νά ἐπανέλθει ἡ Ἐλευθερία, ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ζωή στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλον τόν Πλανήτη.
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