RT NEWS - FOREIGN FIGHTERS -TRAINED -ARM AND FIGHT ALONG SIDE THE NAZI BATTALIONS UKRAINIAN GORILLAS - WHICH CRIMINAL COUNTRY'S MERCENARYS ARE WITH THE NAZIS ??? WE WILL FIND OUT SOON!

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UK MILITARY TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
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RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
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