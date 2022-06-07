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RT NEWS - FOREIGN FIGHTERS -TRAINED -ARM AND FIGHT ALONG SIDE THE NAZI BATTALIONS UKRAINIAN GORILLAS - WHICH CRIMINAL COUNTRY'S MERCENARYS ARE WITH THE NAZIS ??? WE WILL FIND OUT SOON!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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120 views • June 07, 2022

UK MILITARY TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8

DR NAGASE FINDS A METALLIC SELF CONSTRUCTING BOT IN THE MRNA COVID19 SHOT/BIO-WEAPON - GIVES YOU AIDS - WANT A SHOT

NATO IS SUPPOSED TO STOP WARS NOT START THEM! - https://www.brighteon.com/2e916022-822c-4b6b-9082-35036f0527c0

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e


 RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/

CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34


 ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f


 NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34

UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY -https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/


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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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