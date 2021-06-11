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11.06.2021 Как каждый покемон получил свой индивидуальный номер (Выпуск № 205 часть I (2)).
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13417 views • June 11, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 "СКАЖИ ИМ, ЧТО ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ!.." СВИДЕТЕЛЬСТВО РАБА БОЖИЯ НИКОЛАЯ О ВСТРЕЧЕ С БОГОМ. https://www.brighteon.com/71cac322-ca98-453b-9e3c-bbd163e7f39e.
15:25 "НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА АНТИХРИСТА! ПОГИБНЕТЕ!" ДОБАВЛЕНИЕ К РОЛИКУ Р.Б.НИКОЛАЯ. https://www.youtube.com/watch?v=xBQ3f2apuwg.
48:25 НЕ ВЕРЬТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ... Антихристовы технологии уже могут показывать "чудеса". https://www.youtube.com/watch?v=JFJ3rmYEZNU.
51:37 Письмо слушателя. Прильщенные люди будут нас гнать.
56:55 Торопитесь, пока не поздно! Цены растут с каждым днём! https://www.youtube.com/watch?v=D22C7gOJ6yU.
Сегодня мы послушаем свидетельство раба Божия Николая о встрече с Богом, узнаем, что нельзя смотреть в глаза Антихриста, напомним, что Иисусова молитва – главная сила в борьбе с темными силами. Также напомним, что современные технологии – это детище темных сил и соответственно им доверять нельзя. Опять поговорим о том, что необходимо каждому человеку самому выращивать себе еду.
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