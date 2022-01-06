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ΝΑΝΟΓΡΑΦΕΝΙΟ: “ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΝΑΝΟ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO ΝΑΝΟΓΡΑΦΕΝΙΟ;”
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182 views • January 06, 2022
Σε αυτό το βίντεο επιστημονικής αποκάλυψης, οι ερευνητές του CIQUS E. Guitián, D. Pérez και D. Peña μας μιλάνε για το Νανογραφένιο. Η ερευνητική τους ομάδα σχεδιάζει και συνθέτει δομές γραφενίου νανομεγέθους, έτσι ώστε να έχουν τέλειο έλεγχο του μεγέθους και της γεωμετρίας αυτών των ενώσεων.
Αυτή η έρευνα επιτρέπει στο CIQUS να συμμετέχει στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PAMS (Planar Atomic and Molecular Scale devices), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών μεγέθους κάτω του νανομέτρου, προκειμένου να επιτευχθεί η ακραία σμίκρυνση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JNkSWa
Αυτή η έρευνα επιτρέπει στο CIQUS να συμμετέχει στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PAMS (Planar Atomic and Molecular Scale devices), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών μεγέθους κάτω του νανομέτρου, προκειμένου να επιτευχθεί η ακραία σμίκρυνση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3JNkSWa
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