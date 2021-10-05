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¿Es ético que donen sangre los vacunados Covid19 al ser parte de un experimento génico?
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229 views • October 05, 2021
Preguntas sobre las donaciones de sangre de vacunados Covid19 con fármacos experimentales de terapia génica, y que han demostrado ser tóxicos y tener letalidad:
https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-demuestran-toxicidad-y-letalidad/
PREGUNTAS:
¿Son seguras sus transfusiones de sangre?
¿Es ético que no haya un control sobre las donaciones de sangre de personas que están formando parte de un experimento en fase 3 y 4 sobre una terapia genética experimental con Vacunas de ARNm o de vector viral?
¿Qué ocurre si te hacen una transfusión de sangre con 5 bolsas, cada una con donantes que se han incoulado diferentes vacunas Covid19? ¿Es segura esa sangre para personas no vacunadas? ¿Y para personas que han recibido otro tipo de vacuna experimental covid19?
¿Por qué no se está controlando esto después de los miles de muertes y millones de afectados por las vacunas covid19 que hemos visto en los reportes oficiales post-vacunación?
https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-demuestran-toxicidad-y-letalidad/
Video original:
https://www.mp-22.com/watch-series?wix-vod-video-id=ea4691b516f146ccb0fe16c9ecf6908a&;wix-vod-comp-id=comp-k9wsl1w1
Subtitulado por
https://elinvestigador.org
https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-demuestran-toxicidad-y-letalidad/
PREGUNTAS:
¿Son seguras sus transfusiones de sangre?
¿Es ético que no haya un control sobre las donaciones de sangre de personas que están formando parte de un experimento en fase 3 y 4 sobre una terapia genética experimental con Vacunas de ARNm o de vector viral?
¿Qué ocurre si te hacen una transfusión de sangre con 5 bolsas, cada una con donantes que se han incoulado diferentes vacunas Covid19? ¿Es segura esa sangre para personas no vacunadas? ¿Y para personas que han recibido otro tipo de vacuna experimental covid19?
¿Por qué no se está controlando esto después de los miles de muertes y millones de afectados por las vacunas covid19 que hemos visto en los reportes oficiales post-vacunación?
https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-experimentales-demuestran-toxicidad-y-letalidad/
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https://www.mp-22.com/watch-series?wix-vod-video-id=ea4691b516f146ccb0fe16c9ecf6908a&;wix-vod-comp-id=comp-k9wsl1w1
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