Die verfolgte Wissenschaft (3/5)

Orga Urkult - Nutzung der Erdmagnetfelder für Pflanzenwachstum







Harald Kautz berichtet von verfolgten Wissenschaftlern und unterdrückten Wissenschaften, welche in dem Projekt Desert Greening - Integrale Umweltheilung in der Wüste Algerien Anwendung fanden.





Er berichtet über Viktor Schauberger, wie er die Natur kapierte und dann kopierte, von Nikola Tesla, wie er die Energie des Universums nutzbar machte, vom Urzeit Effekt, wodurch ein genetischer prähistorischer Code der Pflanzen aktiviert wurde, von Wilhelm Reich und seiner Nutzbarmachung der Lebensnergie Orgon durch seine Orgonakumulatoren und den Cloudbuster. Er erklärt die Methoden Agnihotra und Terra Preta und weist auf, wie diese erfolgreich zum Einsatz kamen, um in der algerischen Wüste ein grünes Paradies mit selbsttragendem Mikroklima zu schaffen.