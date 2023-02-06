Chroniques de la fin du Monde (06/02/2023)

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 8 minutes 😁 : transpatinage, attaque au ballon, Astérix, vaincre ou mourir, retraites, loi immigration, Sandrine Rousseau, Meyer Habib, encore une loi contre les discriminations, Erdogan se moque de Macron et autres joyeusetés…

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2023/02/chroniques-de-la-fin-du-monde-06-fev.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne





humour# actualités# news# analyses#