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El Gobierno prioriza las habilidades socioemocionales y la perspectiva de género en el nuevo currículo de educación Primaria y rebaja los conocimientos concretos:
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2 views • March 11, 2022
El Gobierno prioriza las habilidades socioemocionales y la perspectiva de género en el nuevo currículo de educación Primaria y rebaja los conocimientos concretos:
▪️Se suprime en toda la educación básica la calificación numérica.
▪️La asignatura de Matemáticas tendrá un 'sentido socioafectivo'.
▪️En Lengua, habrá menos análisis sintáctico y morfológico.
▪️Se suprimen los exámenes de recuperación de junio y septiembre
▪️Desaparecerá la regla de tres, los números romanos, el mínimo común denominador, el dictado, los prefijos y los sufijos, o las conjugaciones de los verbos
La ministra Pilar Alegría dijo que ya no se tendrá en cuenta el número de suspensos para pasar de curso o lograr el título.
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▪️Se suprime en toda la educación básica la calificación numérica.
▪️La asignatura de Matemáticas tendrá un 'sentido socioafectivo'.
▪️En Lengua, habrá menos análisis sintáctico y morfológico.
▪️Se suprimen los exámenes de recuperación de junio y septiembre
▪️Desaparecerá la regla de tres, los números romanos, el mínimo común denominador, el dictado, los prefijos y los sufijos, o las conjugaciones de los verbos
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