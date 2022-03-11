El Gobierno prioriza las habilidades socioemocionales y la perspectiva de género en el nuevo currículo de educación Primaria y rebaja los conocimientos concretos:



▪️Se suprime en toda la educación básica la calificación numérica.



▪️La asignatura de Matemáticas tendrá un 'sentido socioafectivo'.



▪️En Lengua, habrá menos análisis sintáctico y morfológico.



▪️Se suprimen los exámenes de recuperación de junio y septiembre



▪️Desaparecerá la regla de tres, los números romanos, el mínimo común denominador, el dictado, los prefijos y los sufijos, o las conjugaciones de los verbos



La ministra Pilar Alegría dijo que ya no se tendrá en cuenta el número de suspensos para pasar de curso o lograr el título.



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