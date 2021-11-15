© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
15.11.2021. ВАЖНО. Росгвардейца, защитившего людей от произвола, уволили (Выпуск № 226 часть II (2)).
Follow
1
Share
Report
4996 views • November 12, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:40 Афонские старцы: Вакцинация COVID - духовные и богословские аспекты. https://www.youtube.com/watch?v=D5KOuTIxIB0.
27:23 ОПРОС ЗАМУЖ ЗА МУСУЛЬМАНИНА, Вышли бы замуж за Мусульманина. https://www.youtube.com/watch?v=vyeakZ-xuAY.
31:45 НАЧАЛИСЬ ГОНЕНИЯ НА ИКОНЫ В ГРЕЦИИ. https://vk.com/al_feed.php?z=video-202681611_456239377%2F9daf94ac0e8714beac%2Fpl_post_200145202_4723.
35:10 30 тысяч гильотин завезли в США ! Бразильскому президенту нечего терять !//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=d0paKk_I32s.
41:03 Движение народной Армии в регионы. https://www.youtube.com/watch?v=uOCbNGG6i8s.
47:52 Вакцинация за и против Гундаров, Еделев, Редько, Крючков и Вы. https://www.youtube.com/watch?v=1Ra3iv3lkzo.
48:56 Меннониты: как сегодня живут люди, сознательно отказавшиеся от всех благ цивилизации! https://www.youtube.com/watch?v=Prs0dVZK7E0.
57:30 Подлинное пророчество старца Ефрема Филофейского (Аризонского). https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=1xMQe278ZJ4.
01:09:17 6 летающих машин, которые изменят мир. https://www.youtube.com/watch?v=A9p81V9obF0.
Сегодня мы поговорим о том, что мыслительные процессы не есть спасение, так как много греховных и плохих мыслей, для спасения души необходимо постоянно неустанно молиться. Обсудим такой вопрос: можно ли вступать в брак с иноверцем. Узнаем, что в Греции запрещают иконы в общественных учреждениях. Увидим на наглядном примере, что нет смысла бояться жить без современных благ цивилизации. Также послушаем пророчество старца Ефрема Филофейского.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:40 Афонские старцы: Вакцинация COVID - духовные и богословские аспекты. https://www.youtube.com/watch?v=D5KOuTIxIB0.
27:23 ОПРОС ЗАМУЖ ЗА МУСУЛЬМАНИНА, Вышли бы замуж за Мусульманина. https://www.youtube.com/watch?v=vyeakZ-xuAY.
31:45 НАЧАЛИСЬ ГОНЕНИЯ НА ИКОНЫ В ГРЕЦИИ. https://vk.com/al_feed.php?z=video-202681611_456239377%2F9daf94ac0e8714beac%2Fpl_post_200145202_4723.
35:10 30 тысяч гильотин завезли в США ! Бразильскому президенту нечего терять !//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=d0paKk_I32s.
41:03 Движение народной Армии в регионы. https://www.youtube.com/watch?v=uOCbNGG6i8s.
47:52 Вакцинация за и против Гундаров, Еделев, Редько, Крючков и Вы. https://www.youtube.com/watch?v=1Ra3iv3lkzo.
48:56 Меннониты: как сегодня живут люди, сознательно отказавшиеся от всех благ цивилизации! https://www.youtube.com/watch?v=Prs0dVZK7E0.
57:30 Подлинное пророчество старца Ефрема Филофейского (Аризонского). https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=1xMQe278ZJ4.
01:09:17 6 летающих машин, которые изменят мир. https://www.youtube.com/watch?v=A9p81V9obF0.
Сегодня мы поговорим о том, что мыслительные процессы не есть спасение, так как много греховных и плохих мыслей, для спасения души необходимо постоянно неустанно молиться. Обсудим такой вопрос: можно ли вступать в брак с иноверцем. Узнаем, что в Греции запрещают иконы в общественных учреждениях. Увидим на наглядном примере, что нет смысла бояться жить без современных благ цивилизации. Также послушаем пророчество старца Ефрема Филофейского.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.