BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Love Governs All Principles, Is Enforced, Compelled and Upheld, There Is No Option of Anarchy in This Universe, There Is Only the Illusion of It
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
20 views • 22 hours ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/AcUP-aM1PXk

20161119-1210 Love & Truth Principles


Cut:

01m25s - 08m23s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: divinetruth.com

Mary's Blog: mary.divinetruth.com

God’s Way: godsway.net

Divine Truth Events: event.divinetruth.com

Donate: donate.divinetruth.com


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

*********************************


“JUST AS THERE ARE A HIERARCHY OF LAWS, SO TOO THERE IS A HIERARCHY OF PRINCIPLES. AND THE LOVE PRINCIPLE HAPPENS TO BE THE HIGHEST OF HIERARCHY. HOWEVER, IT CANNOT EXIST WITHOUT TRUTH.”

@ 01m48s


“LOVE AND TRUTH PRINCIPLES JOINED ARE THE HIGHEST OF THE HIERARCHY. SO THAT ALSO MEANS THAT EVERY TIME YOU ARE NOT SPEAKING THE TRUTH OR YOU ARE OUT OF HARMONY WITH TRUTH, YOU ARE BREAKING EVERY SINGLE LAW. EVERY SINGLE LAW.”

@ 02m06s


“LOVE GOVERNS ALL PRINCIPLES.”

@ 02m32s


“LOVE IS ENFORCED, COMPELLED AND UPHELD.”

@ 02m52s


“LOVE IS THE THING THAT GOVERNS THE UNIVERSE. THERE IS NO OPTION OF ANARCHY IN THIS UNIVERSE. THERE’S ONLY THE ILLUSION OF IT. AND MANY OF US ARE STILL IN THAT ILLUSION ACTUALLY.”

@ 05m10s


“ALL CREATION EXPERIENCES GOD’S LOVE IN DIFFERENT DEGREES.”

@ 05m36s


“ALL CREATION DEMONSTRATES AND FACILITATES THE FLOW OF GOD’S PRINCIPLED LOVE.”

@ 06m22s


“THE HUMAN SOUL CAN ENTER A LOVE BASED RELATIONSHIP WITH GOD.”

@ 07m45s


Keywords
relationship with godhuman soulsoul fooddivine love pathsoul conditiontrue spiritualitynew new agesoul healingreincarnated jesussoul searchsoul developmentgrief the healing emotionfeel everythingsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godgods universal lawssoul awakeningi want to know everythinglove and truthall about lovelove principleslove governs universerestored by lovecause of diseases
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Pentagon warns of China&#8217;s rapidly expanding nuclear arsenal

Pentagon warns of China’s rapidly expanding nuclear arsenal

Kevin Hughes
Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Renaissance or Ruin: A wake-up call for cultural revival and self-sufficiency

Kevin Hughes
The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

The US did not avert WWIII: Netanyahu continues to pull Trump into a broader war with Iran

Lance D Johnson
As trust in democracy falters, new poll reveals deep disillusionment within Israeli society

As trust in democracy falters, new poll reveals deep disillusionment within Israeli society

Jacob Thomas
Russia activates &#8220;unstoppable&#8221; Poseidon tsunami drone

Russia activates “unstoppable” Poseidon tsunami drone

Kevin Hughes
China&#8217;s rapid nuclear expansion raises global tensions as Pentagon warns of strategic threat

China’s rapid nuclear expansion raises global tensions as Pentagon warns of strategic threat

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy