Love Governs All Principles, Is Enforced, Compelled and Upheld, There Is No Option of Anarchy in This Universe, There Is Only the Illusion of It

FULL ORIGINAL:
20161119-1210 Love & Truth Principles
Cut:
01m25s - 08m23s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: divinetruth.com
Mary's Blog: mary.divinetruth.com
God’s Way: godsway.net
Divine Truth Events: event.divinetruth.com
Donate: donate.divinetruth.com
Official Divine Truth Downloads:
https://uspub00.divinetruth.com/
https://uspub01.divinetruth.com/
*********************************
“JUST AS THERE ARE A HIERARCHY OF LAWS, SO TOO THERE IS A HIERARCHY OF PRINCIPLES. AND THE LOVE PRINCIPLE HAPPENS TO BE THE HIGHEST OF HIERARCHY. HOWEVER, IT CANNOT EXIST WITHOUT TRUTH.”
@ 01m48s
“LOVE AND TRUTH PRINCIPLES JOINED ARE THE HIGHEST OF THE HIERARCHY. SO THAT ALSO MEANS THAT EVERY TIME YOU ARE NOT SPEAKING THE TRUTH OR YOU ARE OUT OF HARMONY WITH TRUTH, YOU ARE BREAKING EVERY SINGLE LAW. EVERY SINGLE LAW.”
@ 02m06s
“LOVE GOVERNS ALL PRINCIPLES.”
@ 02m32s
“LOVE IS ENFORCED, COMPELLED AND UPHELD.”
@ 02m52s
“LOVE IS THE THING THAT GOVERNS THE UNIVERSE. THERE IS NO OPTION OF ANARCHY IN THIS UNIVERSE. THERE’S ONLY THE ILLUSION OF IT. AND MANY OF US ARE STILL IN THAT ILLUSION ACTUALLY.”
@ 05m10s
“ALL CREATION EXPERIENCES GOD’S LOVE IN DIFFERENT DEGREES.”
@ 05m36s
“ALL CREATION DEMONSTRATES AND FACILITATES THE FLOW OF GOD’S PRINCIPLED LOVE.”
@ 06m22s
“THE HUMAN SOUL CAN ENTER A LOVE BASED RELATIONSHIP WITH GOD.”
@ 07m45s