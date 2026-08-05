V4Vendetta 2.68 Μὴ βγάλετε ψηφιακὴ ταυτότητα ἂν δὲν δῆτε ΑΥΤΟ πρῶτα!

Μὴ μένῃς θεατὴς στὴν παρακμή! Σὲ χρειαζόμαστε στὴν πρώτη γραμμή: Γιὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Πίστι, τὴν Ἐλευθερία. Εἶσαι ἕτοιμος;





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Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

GR6701714300006430146906148

2. PAYPAL

https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016





Γιὰ τὸ Λύρειο Παιδικὸ Ἵδρυμα, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΛΥΡΕΙΟ».

Γιὰ τοὺς κτηνοτρόφους τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ».

Γιὰ τὴν Ἡμέρα Διανομῆς Τροφίμων γιὰ Ἕλληνες, γράψτε στὴν αἰτιολογία «ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».





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