BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Anger, Rage and Hatred, Why Is It Difficult to Feel Causal Emotions? Messages About Love We Want to Believe, Family vs God’s Truth About Love, Outcome of Punishment, Angry With God
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
31 views • July 27, 2023

Full Original:https://youtu.be/B12-p6svnVw

20091114 Relationship With God - Humility P1


Cut:

37mm10s - 45m23s


Website:

https://www.divinetruth.com

*******************************


“YOU’LL REALLY SEE WHEN SOMEBODY LOVES YOU IF YOU DON’T DO WHAT THEY WANT.”

@ 38m53s


“THE GOD’S TRUTH IS: I’M GOING TO STICK BY YOU NO MATTER WHAT YOU CHOOSE. YOU CAN EVEN CHOOSE TO HATE MY GUT, BUT I WILL STILL LOVE YOU. YOU MIGHT NOT FEEL MY LOVE IN THE STATE OF HATRED, BUT God STILL LOVES YOU IN THAT STATE.”

@ 40m20s



“FOR ANY OF YOU WHO FEEL THAT YOU DON’T HAVE FEARS, DO YOU HAVE ANGER? WELL, IF YOU HAVE ANGER THEN IN THAT CASE YOU ACTUALLY HAVE QUITE A LOT OF FEARS BUT YOU’RE JUST COVERING THEM OVER WITH ANGER.” @ 45m05s

Keywords
angerhumilityrelationship with goddivine love pathsoul conditionangry with godpunishing godgrief the healing emotionfeel everythingi want to heal my soulsoul transformation with godfeel to healgods definition of lovedriven by truth not fearanger and fearprecious child of godi want to know everythingrage and hatredunloving familychoosing to be humbleunloved childoutcome of punishmentpunishing parentstruth about love
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Hakeem Jeffries Calls for Sweeping Changes in Gaza as Democrats Prepare to Take Control of Congress

Hakeem Jeffries Calls for Sweeping Changes in Gaza as Democrats Prepare to Take Control of Congress

Chase Codewell
More Balance, Vitality and Reasons to Be Thankful: Shop Health Ranger Store&#8217;s Black Friday Part 3 Sale

More Balance, Vitality and Reasons to Be Thankful: Shop Health Ranger Store’s Black Friday Part 3 Sale

HRS Editors
Strait of Hormuz attacks hit monthly record as oil price floor solidifies amid Iran stalemate

Strait of Hormuz attacks hit monthly record as oil price floor solidifies amid Iran stalemate

Willow Tohi
Refresh Your Routine with Health Ranger Store&#8217;s Black Friday Sale Part 3

Refresh Your Routine with Health Ranger Store’s Black Friday Sale Part 3

HRS Editors
Twelve Senators Call for Removal of US-Israel Military Integration Provisions from NDAA

Twelve Senators Call for Removal of US-Israel Military Integration Provisions from NDAA

Douglas Harrington
Meta Expands AI Age Estimation on Instagram to Apply Teen Account Protections

Meta Expands AI Age Estimation on Instagram to Apply Teen Account Protections

Chase Codewell
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy