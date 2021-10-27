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Médecins de plateaux : parfois, il arrive que certains en disent plus que ce qu’il faudrait
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11 views • October 27, 2021
Le 15 juillet 2021, sur CNEWS, le Dr Brigitte Milhau explique en préambule que le Covid n’est pas une maladie de la jeunesse. Puis elle poursuit en évoquant le bénéfice/risque de la vaccination, et, elle précise qu’avec celle-ci, comme avec n’importe quel médicament, il y toujours un risque. Mais le plus intéressant reste à venir, car ensuite, elle explique que selon une étude américaine, il y a des risques d’effets secondaires sérieux à prendre en compte en ce qui concerne la vaccination jeunes contre le Covid ; en effet, certains de ces jeunes présentent des myocardites et péricardites après avoir reçu leur seconde dose de vaccin. Le taux est de 1/ 5000 chez les garçons, et de 1/100 000 chez les filles. Le Dr Milhau termine son exposé à l’attention des soignants et des parents, en leur recommandant de surveiller chez ces jeunes vaccinés, si ceux-ci ont des douleurs dans la poitrine, où présentent des essoufflements.
Dans cette intervention, sa parole était-elle totalement libre, ou parlait-elle sur ordre ? Peu importe, elle a fait passer un message important.
Source :
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Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
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https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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