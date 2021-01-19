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Куда ведет нас коронавирус
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33 views • January 19, 2021
Куда ведет нас ковидочек, большой большой секрет - но не для всех.
Не секрет для тех, кто запустил этот процесс и для тех кто не есть продолжение телевизора.
Споры о вакцине,делать не делать это все отвлекает от понимания смысла вакцины как части общего процесса , происходящего в мире. А то что происходит доступно на сайте ООН, на странице :устойчивое развитие до 2030.
Там указана желаемая глобалистами - сатанистами конечная точка- состояние человека. Остаток 300 млн чел.
Без собственности.
Без семьи.
Без пола.
Без истории.
Без национальности.
Без религии, без веры.
Без личных денег.
Пища из насекомых,червей и нефти.
Подключен к квантовому компьютеру.
Мысли под контролем или переданные с компьютера.
Социальный рейтинг.
И тд, полный список на сайте ООН, правда они это красиво выражают как пользу человеку.
Теперь не вдаваясь в медицинскую часть вопроса об инъекции вакцины , достаточно понятно , что это средство уничтожения населения и привязки человеков к квантовому компьютеру в роли периферии. Зомби по простому. Те кто выстраивается в очередь за смертью и так уже зомби без независимого сознания - телик сказал,я сделал/а. Остальные имеют шанс.
Почему Израиль активно впрыскивают заразой? Потому что этот народ и это место наиболее близки к духовному миру. Задача глобалистов оторвать человеков от Бога и подсоединить к компу. Израиль первый по важности. Уничтожь Израиль и человечества связь с Богом практически потеряна.
Что же делать,как быть в подобной ситуации? Лучше уже не будет. Поэтому искать связь с истинным Богом,молиться,верить.
Колоться или нет: это твой выбор, собери информацию и реши.
Не секрет для тех, кто запустил этот процесс и для тех кто не есть продолжение телевизора.
Споры о вакцине,делать не делать это все отвлекает от понимания смысла вакцины как части общего процесса , происходящего в мире. А то что происходит доступно на сайте ООН, на странице :устойчивое развитие до 2030.
Там указана желаемая глобалистами - сатанистами конечная точка- состояние человека. Остаток 300 млн чел.
Без собственности.
Без семьи.
Без пола.
Без истории.
Без национальности.
Без религии, без веры.
Без личных денег.
Пища из насекомых,червей и нефти.
Подключен к квантовому компьютеру.
Мысли под контролем или переданные с компьютера.
Социальный рейтинг.
И тд, полный список на сайте ООН, правда они это красиво выражают как пользу человеку.
Теперь не вдаваясь в медицинскую часть вопроса об инъекции вакцины , достаточно понятно , что это средство уничтожения населения и привязки человеков к квантовому компьютеру в роли периферии. Зомби по простому. Те кто выстраивается в очередь за смертью и так уже зомби без независимого сознания - телик сказал,я сделал/а. Остальные имеют шанс.
Почему Израиль активно впрыскивают заразой? Потому что этот народ и это место наиболее близки к духовному миру. Задача глобалистов оторвать человеков от Бога и подсоединить к компу. Израиль первый по важности. Уничтожь Израиль и человечества связь с Богом практически потеряна.
Что же делать,как быть в подобной ситуации? Лучше уже не будет. Поэтому искать связь с истинным Богом,молиться,верить.
Колоться или нет: это твой выбор, собери информацию и реши.
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