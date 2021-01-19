Куда ведет нас коронавирус

Куда ведет нас ковидочек, большой большой секрет - но не для всех.

Не секрет для тех, кто запустил этот процесс и для тех кто не есть продолжение телевизора.

Споры о вакцине,делать не делать это все отвлекает от понимания смысла вакцины как части общего процесса , происходящего в мире. А то что происходит доступно на сайте ООН, на странице :устойчивое развитие до 2030.

Там указана желаемая глобалистами - сатанистами конечная точка- состояние человека. Остаток 300 млн чел.

Без собственности.

Без семьи.

Без пола.

Без истории.

Без национальности.

Без религии, без веры.

Без личных денег.

Пища из насекомых,червей и нефти.

Подключен к квантовому компьютеру.

Мысли под контролем или переданные с компьютера.

Социальный рейтинг.

И тд, полный список на сайте ООН, правда они это красиво выражают как пользу человеку.

Теперь не вдаваясь в медицинскую часть вопроса об инъекции вакцины , достаточно понятно , что это средство уничтожения населения и привязки человеков к квантовому компьютеру в роли периферии. Зомби по простому. Те кто выстраивается в очередь за смертью и так уже зомби без независимого сознания - телик сказал,я сделал/а. Остальные имеют шанс.

Почему Израиль активно впрыскивают заразой? Потому что этот народ и это место наиболее близки к духовному миру. Задача глобалистов оторвать человеков от Бога и подсоединить к компу. Израиль первый по важности. Уничтожь Израиль и человечества связь с Богом практически потеряна.

Что же делать,как быть в подобной ситуации? Лучше уже не будет. Поэтому искать связь с истинным Богом,молиться,верить.

Колоться или нет: это твой выбор, собери информацию и реши.