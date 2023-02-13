5G - Mikrowellen eine Waffe? - Dr. Reiner Fuellmich und Barrie Trower

In dieser Folge von ICIC führt Dr. Reiner Fuellmich ein exklusives Interview mit Barrie Trower, einem der bekanntesten Experten im Bereich der Mikrowellenstrahlung und Frequenzen, die bereits seit den frühen 50er Jahren erforscht und als Waffe in Geheimdiensten eingesetzt wurden. Barrie Trower, ehemaliger Berufssoldat bei der Royal Navy und Geheimdienstmitarbeiter beim MI5 und MI6 ist Wissenschaftler und war auch als Hochschullehrer tätig. Seine Kenntnisse im Bereich der Mikrowellen- und 5G-Strahlung sind von erheblicher Brisanz und er fühlt sich verpflichtet, diese an die Öffentlichkeit zu bringen, was ihn, genau wie andere Whistleblower auch, schon in lebensbedrohliche Situationen gebracht hat.





Er berichtet präzise über die entropische Wirkung von Mikrowellen auf das menschliche Gehirn, welche Möglichkeiten der (Natur) Manipulationen (z. B. HAARP) und menschliche Programmierung darüber möglich sind.





Das Hauptaugenmerk seiner Forschungen und Warnungen richtet er auf die fatalen, krankmachenden Auswirkungen des Missbrauchs von Mikrowellen-Strahlung und Pulsfrequenzen, die bereits nach sechs Minuten den natürlichen Schutz des menschlichen Systems außer Kraft setzen, auf Frauen, Schwangere, Embryonen, Föten und auf Neugeborene. Die verursachten Schäden sind so gravierend, dass sie ganze weibliche Generationslinien zum Stillstand bringen, und somit die menschliche Fortpflanzung gefährden. Sogar Embryonen, die diesen Strahlungen ausgesetzt wurden können Zellveränderungen aufweisen, die zu Krebserkrankungen führen.





Barrie Trower, ein mutiger Whistleblower und Experte warnt vor der eminenten Bedrohung allen Lebens auf der Erde durch 5G-Mikrowellenstrahlung und seine eindringliche Mahnung ist aktueller als jemals zuvor.





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