ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О «ВАКЦИНАХ». То, о чём никогда не расскажут по ТВ, в дезо-«СМИ». «Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii

«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii

Многие ещё не понимают, что проблема не в том, чтобы узнать что внедряемая сейчас «лжевакцина» это гибель, которую надо отвергать и отказаться в такие времена как сейчас (когда это ещё можно сделать добровольно, просто одним своим решением). А в том, — чтобы избежать укола когда это будут делать ПРИНУДИТЕЛЬНО! Человеку необходима реальная ЗАЩИТА, Духовная Сила, Энергия для того, чтобы выполнить своё решение отвергнуть «вакцинирование»-чипирование! Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации». !!! Учтите. За прежние десятилетия вас обвели вокруг пальца — наделали сект и так заставили верить что Спасительная вера это ещё одна «секта». Поэтому от страха мозги и сердце у многих отключаются. Когда слышите или вспоминаете, «секта», — то уже и думать не можете. Так тёмные добились своего, лишили многих Защиты. И поделом маловерным, потому что всё равно бы не устояли в вере. При этом кто-то, несмотря на клевету, такую же, как и вы слышали, — всё равно почувствовал великую Любовь и осознал Истину! Так что сами все выбирают. Как и прежде, Свет Пришёл. Но разве все, условно верующие, Его почувствовали и остались верными несмотря ни на что? У Исуса Христа оказалось лишь несколько десятков учеников. А остальные показали себя как духовно слепые и недостаточно зрячие. Никто никого уговаривать не будет! Сейчас будут Спасены только научившиеся духовности, могущие узнать Свет, почувствовать Высшую Любовь! А остальные сами откажутся от Защиты и будут принудительно «вакцинированы»-чипированы. Потому что так допущены все условия — чтобы произошло деление на уже способных верить, научившихся за все прежние века, и на безверных. Вам сказали «Что такого не может быть»? Вас научили «Если скажут вам, не верьте» (не упомянув, что такое предупреждение разсчитано лишь не будущие времена «дней великой скорби»)? А вы сами не перепроверили, доверились слепым лжетолкователям?.. Воистину, у БАЖЕНственности найдётся Управа на маловерных! Как сказано: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан., гл. 12).

«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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