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Замеры СВЧ-излучения вышек 5G (Киев, метро 'Героев Днепра')
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879 views • September 02, 2020
Во всём мире активно расставляются вышки 5G, имеющие, кроме интернета, множества других назначений. 5G-волны имеют очень большую плотность потока и электро магнитное поле. На расстоянии около 20-30 метров от вышек детектор СВЧ начинает срабатывать (пищать), тем самым сообщая об опасности для человека. Примерно так же детектор срабатывает при открытой двери микроволновой печки. Фактически людей медленно подогревают. При уменьшении дистанции значения возрастают, идёт давление на голову и начинает закладывать уши. Вдали от выключенных вышек, детектор показывает нулевые значения. Все эти антенны начали экспериментально включаться с момента объявления эпидемии. Люди могут обманывать, но приборы - никогда. Обходите вышки десятой дорогой! Сейчас большинство ещё отключены или тихо тестируются на людях, но осенью будут включать.
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