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Ett föredrag om språk, litterärt mod och att vara sig själv - Marcus Birro
Föreningen Cui Bono
Föreningen Cui Bono
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35 views • November 27, 2019
Ord som makt och tröst
att spränga åsiktskorridoren och överleva...

Ett föredrag om språk, litterärt mod och att vara sig själv

Av och med Marcus Birro

Arrangerat av Föreningen Cui Bono 24 januari 2016.



Kommande Föreläsning...
Sockerberoende, föredrag av Kicki Käller

Kicki Käller, själv sockerberoende sedan barndomen, är sockerberoendeterapeut och utbildad i bl.a. Holistic Addiction Medicine av Bitten Jonsson, författare till den storsäljande boken Sockerbomben – i din hjärna.

Några föredragspunkter:
• Vad är sockerberoende?
• Vad händer i hjärnan?
• Är socker och mjöl psykoaktiva droger?
• Hur vet jag om jag är sockerberoende?
• Vilka konsekvenser får det för mitt liv?
• Vilken hjälp och vård finns i dag att få?

~

Datum & tid: Söndagen den 7 februari, kl 13–15
Plats: TR-huset, Storgatan 3, Göteborg
Entré: 100 kr
OBS! Inget förköp, biljetter köps vid entrén.

Fika i pausen!

Bjud gärna in era vänner via facebook och mail:
https://www.facebook.com/events/1675331782708717/

~

http://arteget.se/om-oss/kicki
Keywords
journalistcensorshippolitical correctnesschristianitylanguagecensurlanguage as powerpolitiskt korrekthet
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