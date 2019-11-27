Ett föredrag om språk, litterärt mod och att vara sig själv - Marcus Birro

Ord som makt och tröstatt spränga åsiktskorridoren och överleva...Ett föredrag om språk, litterärt mod och att vara sig självAv och med Marcus BirroArrangerat av Föreningen Cui Bono 24 januari 2016.Kommande Föreläsning...Sockerberoende, föredrag av Kicki KällerKicki Käller, själv sockerberoende sedan barndomen, är sockerberoendeterapeut och utbildad i bl.a. Holistic Addiction Medicine av Bitten Jonsson, författare till den storsäljande boken Sockerbomben – i din hjärna.Några föredragspunkter:• Vad är sockerberoende?• Vad händer i hjärnan?• Är socker och mjöl psykoaktiva droger?• Hur vet jag om jag är sockerberoende?• Vilka konsekvenser får det för mitt liv?• Vilken hjälp och vård finns i dag att få?Datum & tid: Söndagen den 7 februari, kl 13–15Plats: TR-huset, Storgatan 3, GöteborgEntré: 100 krOBS! Inget förköp, biljetter köps vid entrén.Fika i pausen!Bjud gärna in era vänner via facebook och mail: