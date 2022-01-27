π. Σεραφείμ Ζήσης, "Πώς πρέπει να διορθώνουμε τους αδελφούς, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη"

Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: "Πώς πρέπει να διορθώνουμε τους αδελφούς, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη".



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης μίλησε με θέμα: "Πώς πρέπει να διορθώνουμε τους αδελφούς, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη"



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Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786.