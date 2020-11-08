Jessie Marsson im Gespräch mit Jo Conrad über satanisch rituellen Missbrauch, bewusst TV,2015

Jessie Marsson über Kinderhandelsringe, satanisch rituellen Missbrauch, strategische Verstrickung von Juristen, Politikern und anderen Machthabern vor allem im Staatsdienst, Geheimdienste, Politiker, SRA, Ermordung von Zeugen als auch Ermittlern, etc. Bevor Machthaber/innen an ihre jeweiligen Positionen kommen, werden sie mitunter über Drogen in Getränken dazu angestiftet, (Klein)Kinder zu foltern oder zu vergewaltigen, dabei werden sie gefilmt, und beschreibt dieser weltweit übliche modus operandi par excellence eben die "strategischen Verstrickung", die spätestens seit den Nazis weltweit in allen Geheimdiensten/geheimen Gesellschaften angewendet wird, um die uneingeschränkte "Loyalität" zur jeweiligen Gruppe/Befehlstelle zu garantieren.



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