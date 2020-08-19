ICE NINE IS REALLY ----------- A IMPLATAÇÃO DA NWO, E A CRIAÇÃO DO DINHEIRO VIRTUAL MUNDIAL, O DOMÍNIO FINAL DOS HUMANOS.

Humanos, reajam antes que seja tarde demais !!!!!

A escravidão que querem nos obrigar é para nos controlarem nossas vidas ainda mais.

Quem não se submeter, simplesmente bloqueiam nossas contas, e nos impedem de movimenta-las livremente.

Assim não poderemos comprar alimentos, remédios, combustíveis, etc ..........

A última cartada do grande jogo, em que nós humanos, somos apenas gado, para o bel prazer dos poderosos.