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ICE NINE IS REALLY ----------- A IMPLATAÇÃO DA NWO, E A CRIAÇÃO DO DINHEIRO VIRTUAL MUNDIAL, O DOMÍNIO FINAL DOS HUMANOS.
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35 views • August 19, 2020
Humanos, reajam antes que seja tarde demais !!!!!
A escravidão que querem nos obrigar é para nos controlarem nossas vidas ainda mais.
Quem não se submeter, simplesmente bloqueiam nossas contas, e nos impedem de movimenta-las livremente.
Assim não poderemos comprar alimentos, remédios, combustíveis, etc ..........
A última cartada do grande jogo, em que nós humanos, somos apenas gado, para o bel prazer dos poderosos.
A escravidão que querem nos obrigar é para nos controlarem nossas vidas ainda mais.
Quem não se submeter, simplesmente bloqueiam nossas contas, e nos impedem de movimenta-las livremente.
Assim não poderemos comprar alimentos, remédios, combustíveis, etc ..........
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