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1ª Parte: Cambio climático, astrología y salto cuántico hacia la luz, con MarySol Gonzáez Sterling
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35 views • December 07, 2020
Seminario de MarySol Iris González Sterling en la Escuela de autogestión de la salud el domingo 7 de diciembre de 2020.
En este vídeo nos habla sobre el origen del cambio climático, que no es un cambio simplemente terrestre, sino de todo el sistema solar e introduce la constelación Astrología que vincula a los actores principales de la trama de las controvertidas e iluminadoras elecciones en EEUU.
En este vídeo nos habla sobre el origen del cambio climático, que no es un cambio simplemente terrestre, sino de todo el sistema solar e introduce la constelación Astrología que vincula a los actores principales de la trama de las controvertidas e iluminadoras elecciones en EEUU.
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