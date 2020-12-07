1ª Parte: Cambio climático, astrología y salto cuántico hacia la luz, con MarySol Gonzáez Sterling

Seminario de MarySol Iris González Sterling en la Escuela de autogestión de la salud el domingo 7 de diciembre de 2020.

En este vídeo nos habla sobre el origen del cambio climático, que no es un cambio simplemente terrestre, sino de todo el sistema solar e introduce la constelación Astrología que vincula a los actores principales de la trama de las controvertidas e iluminadoras elecciones en EEUU.