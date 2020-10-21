Как мы репетировали с детками песенку "Наш Бог такой великий" (2020 г.)

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

26 views • October 21, 2020





Минусовка с другим вступлением - там легче петь, так как ритм чёткий - именно этот вариант рекомендую, чтобы под него петь

https://cloud.mail.ru/public/CEds/pZDEXXECH



Микс (вариант с голосом)



А вот ссылка на текст вместе с аккордами

https://cloud.mail.ru/public/wEkQ/4dnNUuZYs



Файлами можно делиться, но не продавать!



Это музыкальный видеоклип (мультик-песенка) для детей про животных и мир вокруг. Мир вокруг удивительный и не перестаёшь удивляться, открывая его тайны. А знаешь, кто его создал? Библия говорит, что всё создано Богом и через изучение окружающего мира мы понемногу постигаем Божью силу и могущество: :“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы... ” (Библия, Послание к Римлянам 1:20



Текст песни (музыка и слова Юлии Литвиновой):



Наш Бог такой великий -

Он мир весь сотворил.

Земли был вид безликий -

Бог рай там насадил

И поселил животных

На суше и в воде,

Ты оглянись – Его творение везде.

Ты оглянись – Его творение везде.



Бог зажигает звёзды

И знает путь планет.

Господь всё дивно создал, -

Без Бога жизни нет -

Большого бегемота

И крошку-муравья -

И сделал Он кого-то маленьким, как я.

И сделал Он кого-то маленьким, как я.



Нам Бог даёт так много.

Всё держится лишь Им.

И только Словом Бога

Весь этот мир храним.

На каждую ладошку

Печать Свою кладёт,

Расту я понемножку - Бог меня ведёт.

Расту я понемножку - Бог меня ведёт.



Наш Бог такой чудесный,

Всё новое творит.

И в город нам небесный

Ворота отворит.

Бог хочет, чтобы каждый

Его любовь познал.

“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Иисус сказал.

“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Божий Сын сказал.



Друзья, на эту песенку меня вдохновил Господь летом 2019 г., на одной из моих прогулок, когда вокруг пели птички и стрекотали кузнечики. Причём мелодия (сразу с аранжировкой, особенно скрипкой в проигрыше) звучала в голове давно-двано, с пол-годика минимум, а тут во время прогулки меня осенило про что эта мелодия и слова начали приходить. Хорошо, что со мной был блокнотик и карандашик.



Этот проект оказался одним из самых длинных среди моих мультфильмов, но и самым-самым необыкновенным. Очень много неожиданностей и трудностиией было на пути, но с Божьей помощью мы его довели до победного конца :) Пусть Господь благословит всех наших зрителей – деток и их родителей, а также всех участников этого проекта – собенно наших музыкантов и помощников в анимации! Пусть в вашем доме будет немножко больше света и тепла!



Песенку исполняют трое наших деток. Во время репетиций в доме наступала удивительная атмосфера мира и любви. Знаете, зачем нам нужны такие песни? Сейчас поделюсь своим удивительным открытием.



Когда-то до меня дошёл смысл открывка из Библии:

“... исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа... ” (Библия, Послание к Ефесянам 5:18-20



Оказывается, радость Святого Духа наполняет человека, когда мы поём Богу хвалу и песни прославления. Я вообще глубоко уверенна, что звук, звуковые волны и музыка задуманы Богом как некая всё пронизывающая стихия (и вместе с мыслями и словами музыка наверное как матрица, на которую нанизывается всё остальное), и если песня или музыка прославляет Бога, Его Дух нисходит и даёт радость.



Вот ещё одно место из Библии о том же самом – что Господь там, где Его славят: “Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.” (Библия, Псалом 21:4



Многим сейчас очень любви и мира не хватает в этом царстве хаоса современной цивилизации, где людей изолируют и лишают общения друг с другом. Настоящий мир и покой может дать только наш Спаситель Иисус Христос.



"Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

ибо мы Им живем и движемся и существуем...”

(Библия, Деяния апостолов 17:24-28 В этом видео компиляция наших репетиций - как мы репетировали песенку к нашему музыкальному мультику-видеоклипу "Наш Бог такой великий" (который вы можете посмотреть на канале Малшыман ТВ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=NKOoLomH6bg Минусовка с другим вступлением - там легче петь, так как ритм чёткий - именно этот вариант рекомендую, чтобы под него петьМикс (вариант с голосом) https://cloud.mail.ru/public/2pxY/3Cc7ebhwr А вот ссылка на текст вместе с аккордамиФайлами можно делиться, но не продавать!Это музыкальный видеоклип (мультик-песенка) для детей про животных и мир вокруг. Мир вокруг удивительный и не перестаёшь удивляться, открывая его тайны. А знаешь, кто его создал? Библия говорит, что всё создано Богом и через изучение окружающего мира мы понемногу постигаем Божью силу и могущество: :“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы... ” (Библия, Послание к Римлянам 1:20 https://bible.by/syn/52/1/#20 ) Как нет одинаковых снежинок, так нет и одинаковых отпечатков на пальцах людей. Взгляни на свои пальчики и пальцы твоей мамы – на них разный рисунок! И каждому человеку на земле Бог даёт неповторимый узор и цвет.Текст песни (музыка и слова Юлии Литвиновой):Наш Бог такой великий -Он мир весь сотворил.Земли был вид безликий -Бог рай там насадилИ поселил животныхНа суше и в воде,Ты оглянись – Его творение везде.Ты оглянись – Его творение везде.Бог зажигает звёздыИ знает путь планет.Господь всё дивно создал, -Без Бога жизни нет -Большого бегемотаИ крошку-муравья -И сделал Он кого-то маленьким, как я.И сделал Он кого-то маленьким, как я.Нам Бог даёт так много.Всё держится лишь Им.И только Словом БогаВесь этот мир храним.На каждую ладошкуПечать Свою кладёт,Расту я понемножку - Бог меня ведёт.Расту я понемножку - Бог меня ведёт.Наш Бог такой чудесный,Всё новое творит.И в город нам небесныйВорота отворит.Бог хочет, чтобы каждыйЕго любовь познал.“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Иисус сказал.“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Божий Сын сказал.Друзья, на эту песенку меня вдохновил Господь летом 2019 г., на одной из моих прогулок, когда вокруг пели птички и стрекотали кузнечики. Причём мелодия (сразу с аранжировкой, особенно скрипкой в проигрыше) звучала в голове давно-двано, с пол-годика минимум, а тут во время прогулки меня осенило про что эта мелодия и слова начали приходить. Хорошо, что со мной был блокнотик и карандашик.Этот проект оказался одним из самых длинных среди моих мультфильмов, но и самым-самым необыкновенным. Очень много неожиданностей и трудностиией было на пути, но с Божьей помощью мы его довели до победного конца :) Пусть Господь благословит всех наших зрителей – деток и их родителей, а также всех участников этого проекта – собенно наших музыкантов и помощников в анимации! Пусть в вашем доме будет немножко больше света и тепла!Песенку исполняют трое наших деток. Во время репетиций в доме наступала удивительная атмосфера мира и любви. Знаете, зачем нам нужны такие песни? Сейчас поделюсь своим удивительным открытием.Когда-то до меня дошёл смысл открывка из Библии:“... исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа... ” (Библия, Послание к Ефесянам 5:18-20 https://bible.by/syn/56/5/#18 Оказывается, радость Святого Духа наполняет человека, когда мы поём Богу хвалу и песни прославления. Я вообще глубоко уверенна, что звук, звуковые волны и музыка задуманы Богом как некая всё пронизывающая стихия (и вместе с мыслями и словами музыка наверное как матрица, на которую нанизывается всё остальное), и если песня или музыка прославляет Бога, Его Дух нисходит и даёт радость.Вот ещё одно место из Библии о том же самом – что Господь там, где Его славят: “Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.” (Библия, Псалом 21:4 https://bible.by/syn/19/21/#4 Многим сейчас очень любви и мира не хватает в этом царстве хаоса современной цивилизации, где людей изолируют и лишают общения друг с другом. Настоящий мир и покой может дать только наш Спаситель Иисус Христос."Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:ибо мы Им живем и движемся и существуем...”(Библия, Деяния апостолов 17:24-28 https://bible.by/syn/44/17/#27 Keywords jesus christworship musicchristian songsyulia litvinovaneba luchrussian songs for kidsnash bog takoy velikiyvelikiy bogyulia kamyshlovajulia litvinova

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