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Как мы репетировали с детками песенку "Наш Бог такой великий" (2020 г.)
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26 views • October 21, 2020
В этом видео компиляция наших репетиций - как мы репетировали песенку к нашему музыкальному мультику-видеоклипу "Наш Бог такой великий" (который вы можете посмотреть на канале Малшыман ТВ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=NKOoLomH6bg)
Минусовка с другим вступлением - там легче петь, так как ритм чёткий - именно этот вариант рекомендую, чтобы под него петь
https://cloud.mail.ru/public/CEds/pZDEXXECH
Микс (вариант с голосом) https://cloud.mail.ru/public/2pxY/3Cc7ebhwr
А вот ссылка на текст вместе с аккордами
https://cloud.mail.ru/public/wEkQ/4dnNUuZYs
Файлами можно делиться, но не продавать!
Это музыкальный видеоклип (мультик-песенка) для детей про животных и мир вокруг. Мир вокруг удивительный и не перестаёшь удивляться, открывая его тайны. А знаешь, кто его создал? Библия говорит, что всё создано Богом и через изучение окружающего мира мы понемногу постигаем Божью силу и могущество: :“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы... ” (Библия, Послание к Римлянам 1:20 https://bible.by/syn/52/1/#20) Как нет одинаковых снежинок, так нет и одинаковых отпечатков на пальцах людей. Взгляни на свои пальчики и пальцы твоей мамы – на них разный рисунок! И каждому человеку на земле Бог даёт неповторимый узор и цвет.
Текст песни (музыка и слова Юлии Литвиновой):
Наш Бог такой великий -
Он мир весь сотворил.
Земли был вид безликий -
Бог рай там насадил
И поселил животных
На суше и в воде,
Ты оглянись – Его творение везде.
Ты оглянись – Его творение везде.
Бог зажигает звёзды
И знает путь планет.
Господь всё дивно создал, -
Без Бога жизни нет -
Большого бегемота
И крошку-муравья -
И сделал Он кого-то маленьким, как я.
И сделал Он кого-то маленьким, как я.
Нам Бог даёт так много.
Всё держится лишь Им.
И только Словом Бога
Весь этот мир храним.
На каждую ладошку
Печать Свою кладёт,
Расту я понемножку - Бог меня ведёт.
Расту я понемножку - Бог меня ведёт.
Наш Бог такой чудесный,
Всё новое творит.
И в город нам небесный
Ворота отворит.
Бог хочет, чтобы каждый
Его любовь познал.
“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Иисус сказал.
“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Божий Сын сказал.
Друзья, на эту песенку меня вдохновил Господь летом 2019 г., на одной из моих прогулок, когда вокруг пели птички и стрекотали кузнечики. Причём мелодия (сразу с аранжировкой, особенно скрипкой в проигрыше) звучала в голове давно-двано, с пол-годика минимум, а тут во время прогулки меня осенило про что эта мелодия и слова начали приходить. Хорошо, что со мной был блокнотик и карандашик.
Этот проект оказался одним из самых длинных среди моих мультфильмов, но и самым-самым необыкновенным. Очень много неожиданностей и трудностиией было на пути, но с Божьей помощью мы его довели до победного конца :) Пусть Господь благословит всех наших зрителей – деток и их родителей, а также всех участников этого проекта – собенно наших музыкантов и помощников в анимации! Пусть в вашем доме будет немножко больше света и тепла!
Песенку исполняют трое наших деток. Во время репетиций в доме наступала удивительная атмосфера мира и любви. Знаете, зачем нам нужны такие песни? Сейчас поделюсь своим удивительным открытием.
Когда-то до меня дошёл смысл открывка из Библии:
“... исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа... ” (Библия, Послание к Ефесянам 5:18-20 https://bible.by/syn/56/5/#18)
Оказывается, радость Святого Духа наполняет человека, когда мы поём Богу хвалу и песни прославления. Я вообще глубоко уверенна, что звук, звуковые волны и музыка задуманы Богом как некая всё пронизывающая стихия (и вместе с мыслями и словами музыка наверное как матрица, на которую нанизывается всё остальное), и если песня или музыка прославляет Бога, Его Дух нисходит и даёт радость.
Вот ещё одно место из Библии о том же самом – что Господь там, где Его славят: “Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.” (Библия, Псалом 21:4 https://bible.by/syn/19/21/#4)
Многим сейчас очень любви и мира не хватает в этом царстве хаоса современной цивилизации, где людей изолируют и лишают общения друг с другом. Настоящий мир и покой может дать только наш Спаситель Иисус Христос.
"Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем и движемся и существуем...”
(Библия, Деяния апостолов 17:24-28 https://bible.by/syn/44/17/#27)
Минусовка с другим вступлением - там легче петь, так как ритм чёткий - именно этот вариант рекомендую, чтобы под него петь
https://cloud.mail.ru/public/CEds/pZDEXXECH
Микс (вариант с голосом) https://cloud.mail.ru/public/2pxY/3Cc7ebhwr
А вот ссылка на текст вместе с аккордами
https://cloud.mail.ru/public/wEkQ/4dnNUuZYs
Файлами можно делиться, но не продавать!
Это музыкальный видеоклип (мультик-песенка) для детей про животных и мир вокруг. Мир вокруг удивительный и не перестаёшь удивляться, открывая его тайны. А знаешь, кто его создал? Библия говорит, что всё создано Богом и через изучение окружающего мира мы понемногу постигаем Божью силу и могущество: :“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы... ” (Библия, Послание к Римлянам 1:20 https://bible.by/syn/52/1/#20) Как нет одинаковых снежинок, так нет и одинаковых отпечатков на пальцах людей. Взгляни на свои пальчики и пальцы твоей мамы – на них разный рисунок! И каждому человеку на земле Бог даёт неповторимый узор и цвет.
Текст песни (музыка и слова Юлии Литвиновой):
Наш Бог такой великий -
Он мир весь сотворил.
Земли был вид безликий -
Бог рай там насадил
И поселил животных
На суше и в воде,
Ты оглянись – Его творение везде.
Ты оглянись – Его творение везде.
Бог зажигает звёзды
И знает путь планет.
Господь всё дивно создал, -
Без Бога жизни нет -
Большого бегемота
И крошку-муравья -
И сделал Он кого-то маленьким, как я.
И сделал Он кого-то маленьким, как я.
Нам Бог даёт так много.
Всё держится лишь Им.
И только Словом Бога
Весь этот мир храним.
На каждую ладошку
Печать Свою кладёт,
Расту я понемножку - Бог меня ведёт.
Расту я понемножку - Бог меня ведёт.
Наш Бог такой чудесный,
Всё новое творит.
И в город нам небесный
Ворота отворит.
Бог хочет, чтобы каждый
Его любовь познал.
“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Иисус сказал.
“Прийди ко мне, кто жаждет”, - Божий Сын сказал.
Друзья, на эту песенку меня вдохновил Господь летом 2019 г., на одной из моих прогулок, когда вокруг пели птички и стрекотали кузнечики. Причём мелодия (сразу с аранжировкой, особенно скрипкой в проигрыше) звучала в голове давно-двано, с пол-годика минимум, а тут во время прогулки меня осенило про что эта мелодия и слова начали приходить. Хорошо, что со мной был блокнотик и карандашик.
Этот проект оказался одним из самых длинных среди моих мультфильмов, но и самым-самым необыкновенным. Очень много неожиданностей и трудностиией было на пути, но с Божьей помощью мы его довели до победного конца :) Пусть Господь благословит всех наших зрителей – деток и их родителей, а также всех участников этого проекта – собенно наших музыкантов и помощников в анимации! Пусть в вашем доме будет немножко больше света и тепла!
Песенку исполняют трое наших деток. Во время репетиций в доме наступала удивительная атмосфера мира и любви. Знаете, зачем нам нужны такие песни? Сейчас поделюсь своим удивительным открытием.
Когда-то до меня дошёл смысл открывка из Библии:
“... исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа... ” (Библия, Послание к Ефесянам 5:18-20 https://bible.by/syn/56/5/#18)
Оказывается, радость Святого Духа наполняет человека, когда мы поём Богу хвалу и песни прославления. Я вообще глубоко уверенна, что звук, звуковые волны и музыка задуманы Богом как некая всё пронизывающая стихия (и вместе с мыслями и словами музыка наверное как матрица, на которую нанизывается всё остальное), и если песня или музыка прославляет Бога, Его Дух нисходит и даёт радость.
Вот ещё одно место из Библии о том же самом – что Господь там, где Его славят: “Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.” (Библия, Псалом 21:4 https://bible.by/syn/19/21/#4)
Многим сейчас очень любви и мира не хватает в этом царстве хаоса современной цивилизации, где людей изолируют и лишают общения друг с другом. Настоящий мир и покой может дать только наш Спаситель Иисус Христос.
"Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем и движемся и существуем...”
(Библия, Деяния апостолов 17:24-28 https://bible.by/syn/44/17/#27)
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