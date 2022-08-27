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TONS Of Resources For Freedom! Everything You Need - Activism & Content Creation Guidance
Cory - Nature Is The Answer
Cory - Nature Is The AnswerCheckmark Icon
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16 views • August 27, 2022

Resources Mentioned In Video & MORE (Be Sure To Watch The Video For Explanations On Ideas & What Each Resource Is About): General Recording/Editing Software (Note: I Use OBS Or Bandicam For Recording): https://nita.one/resources TONS Of Education: https://1drv.ms/f/s!Ah7DHNRgJcoinCkDSI-3qiX51LpQ (Made By Friend "Active Research" https://www.youtube.com/c/ActiveResearchYouTube ) Essential Education (With Books & Other Sheets/Study Guides/Transcripts): https://nita.one/advanced Step-By-Step Learning Freedom Free Series: https://nita.one/series Sheets/Flags/Business Cards & FREE Stickers: https://nita.one/share More Sheets: https://nita.one/sheets 4 Steps To TOTAL Freedom (What Indie Media Also Needs): https://www.youtube.com/watch?v=G0gTv4HYWr0 ACTION Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpgpMJ3yOnbKroG3HlwQzb0iPwQ3a20kL ACTION Site-Link: https://nita.one/action RESOURCES Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpgpMJ3yOnbKMAiCx9m4XoeE7Da4dICM- Collab Projects (YOU Can Get Involved): https://www.youtube.com/playlist?list=PLpgpMJ3yOnbKle7S4fzwjbbCjrRc9HC3G Are You REALLY For Freedom? https://www.youtube.com/playlist?list=PLpgpMJ3yOnbKNe2vGmdGnjjnnHqCDpwBl Helpful Network (Find People Local To You): https://freedomcells.org Abolitionism & Slavery Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpgpMJ3yOnbLQXPpwJgnaKBcN7GtQB8nD My Slavery Book (Also Good For Beginners): https://nita.one/truth Chat Group (To Network Further, Share Your Efforts & Strategize): https://nita.one/chat Know Your Reitz (Audio Recording Project, Learn About Your Local Assemblies, Also SUPER Helpful For Finding People Local To You): https://taplink.cc/assembly Optional Helpful Shirt-Store: https://storefrontier.com/nita Look Up "Corb3tt Rep0rt Solutions Watch" For More Action-Oriented Tips! For Creating Thumbnails: https://x.photoscape.org For Video Editing: Filmora X (10) Alternatively, check out https://descript.com For Recording: OBS (Used By Most Peoples, Also For Streaming), Or Bandicam (Paid) Best Open-Source Free Office Program: https://onlyoffice.com For Conducting Interviews (Better Than Zoom imo, Free): https://meet.jit.si My Favorite Windows-OS Alternative: https://manjaro.org Easy-Clipping Videos & Cross-Platform: https://crossclip.com Note: You Can Eventually Sync Your Videos To Odys33 & Rumbl3 Automatically. I Recommend Using Brighte0n & Bltchut3 To Manually Upload As Backup. Do NOT use disc0rd or linktree (for all your links, use Taplink; for chat, use Element): https://www.youtube.com/watch?v=9pITYY-JqI8 Another Idea Would Be To Not Just Make Clips, But Compile Them Too, Add Music & Make It Into A Documentary. Or Compile Different News Stories Like The Channel "Jason A" Does! All My Links: https://taplink.cc/coryhealth - #resources #contentcreation #contentcreator #activism

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