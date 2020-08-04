© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Guia Completo Para se Prevenir da Covid-19
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • August 04, 2020
Por que criei este guia completo para se prevenir da Covid-19?
Porque é muito triste ver que provavelmente todos os órgãos governamentais estão fazendo a mesma histeria que aconteceu no caso da doença da vaca louca, pelo motivo errado.
Drama que inclusive foi alardeada pelo mesmo acadêmico que disse que uma boa parte da população mundial iria ser dizimada logo nos primeiros meses da Covid-19 (Neil Ferguson do Imperial College de Londres).
Por isso, precisamos entender que um verdadeiro guia completo para evitar a Covid-19 inclui algumas dicas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença nessa história toda.
Conheça os detalhes sobre como evitar as doenças crônicas relacionadas no site:
https://www.tradutorvital.com.br
Porque é muito triste ver que provavelmente todos os órgãos governamentais estão fazendo a mesma histeria que aconteceu no caso da doença da vaca louca, pelo motivo errado.
Drama que inclusive foi alardeada pelo mesmo acadêmico que disse que uma boa parte da população mundial iria ser dizimada logo nos primeiros meses da Covid-19 (Neil Ferguson do Imperial College de Londres).
Por isso, precisamos entender que um verdadeiro guia completo para evitar a Covid-19 inclui algumas dicas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença nessa história toda.
Conheça os detalhes sobre como evitar as doenças crônicas relacionadas no site:
https://www.tradutorvital.com.br
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.