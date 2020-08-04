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Guia Completo Para se Prevenir da Covid-19
Tradutor Vital
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3 views • August 04, 2020
Por que criei este guia completo para se prevenir da Covid-19?

Porque é muito triste ver que provavelmente todos os órgãos governamentais estão fazendo a mesma histeria que aconteceu no caso da doença da vaca louca, pelo motivo errado.

Drama que inclusive foi alardeada pelo mesmo acadêmico que disse que uma boa parte da população mundial iria ser dizimada logo nos primeiros meses da Covid-19 (Neil Ferguson do Imperial College de Londres).

Por isso, precisamos entender que um verdadeiro guia completo para evitar a Covid-19 inclui algumas dicas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença nessa história toda.

Conheça os detalhes sobre como evitar as doenças crônicas relacionadas no site:

https://www.tradutorvital.com.br
Keywords
guia covid-19prevencao da covid-19tratamento da covid-19
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