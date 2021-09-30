Chemtrails - Was geschieht da oben wirklich?

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56 views • September 30, 2021





Die verborgene Geschichte der Chemtrails und die Geheimnisse hinter den Flugzeugen am Himmel. Was haben tote Vogelschwärme auf dem Boden und das Bienensterben mit dem dreckigen Geheimnis der Chemtrails zu tun?



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