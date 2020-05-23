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“Pour en finir avec Pasteur” de Eric Ancelet (1998) - audio Julien Roux
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3 views • May 23, 2020
Import dailymotion : https://www.dailymotion.com/video/x2ad4mn
Chaîne dailymotion Julien Roux : https://www.dailymotion.com/video/x2ad4mn
Tiré de l'ouvrage du Dr. Éric Ancelet "Pour en finir avec Pasteur, Un sièce de mystification scientifique."
« Les êtres qui ont peur sont d'involontaires tyrans, des fanatiques de l'ordre. Obnubilés par l'idée de devoir éduquer, discipliner les hommes et les choses qui les entourent, de devoir à chaque instant en garder le contrôle et la vue d'ensemble. »
Chaîne dailymotion Julien Roux : https://www.dailymotion.com/video/x2ad4mn
Tiré de l'ouvrage du Dr. Éric Ancelet "Pour en finir avec Pasteur, Un sièce de mystification scientifique."
« Les êtres qui ont peur sont d'involontaires tyrans, des fanatiques de l'ordre. Obnubilés par l'idée de devoir éduquer, discipliner les hommes et les choses qui les entourent, de devoir à chaque instant en garder le contrôle et la vue d'ensemble. »
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